Tüm oyun sektörünün merakla beklediği GTA 6, fiziksel bir oyun mağazasında ön siparişe açıldı.

Oyun sektöründeki yıllardır süren GTA 6 bekleyişi sürerken, oyunun ön siparişe açıldığına dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Tabii tam olarak düşündüğünüz gibi değil.

Rockstar Games, 2023 yılının Aralık ayında yayımlanan ilk fragmandan bu yana GTA 6'ya yönelik sessizliğini koruyor. Oyunun resmî çıkış tarihi 2025'in sonbahar ayları olarak açıklansa da ikinci fragman, oynanış detayları ve fiyatlandırma gibi kritik bilgiler hâlâ belirsizliğini koruyor.

Bugün ise bazı oyuncular, resmî duyuru öncesinde GTA 6 için ön sipariş verilebildiğini keşfetti. Malezya merkezli oyun mağazası Gamers Hideout, müşterilerine GTA 6 için ön sipariş imkânı sunuyor.

GTA 6, Malezya'daki bir mağazada ön siparişe açıldı

Mağazadan paylaşılan fotoğraflarda, üzerinde oyuna ait görsellerin bulunduğu sahte bir kutunun raflarda sergilendiği görülüyor. Kutunun içinde oyun bulunmasa da mağaza müşterilerden yaklaşık 3 dolar (RM14.90) depozito alarak ön sipariş kaydı oluşturuyor.

Gamers Hideout’un internet sitesi de bu ön sipariş sistemini destekliyor. Şirket müşterilere oyun çıktığında fiziksel bir kopya sağlayacaklarını ve bunun için sıraya girmiş olduklarını belirtiyor.

GTA 6’nın piyasaya sürüldüğünde ön siparişlerden 1 milyar doları aşmasını ve ilk yıl sonunda 3,2 milyar dolarlık devasa bir gelir elde etmesi bekleniyor.

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