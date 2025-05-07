Rockstar Games, GTA 6'nın ikinci fragmanını yayınladı. Oyunla ilgili pek çok bilgi de paylaşıldı. Bunlarla yetinmeyen şirket, oyunun PlayStation Store sayfasını da aktifleştirdi.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Rockstar Games, dün büyük bombayı patlattı. Şirket, yıllardır beklenen GTA 6'nın ikinci fragmanını resmen yayımladı. Ayrıca oyundaki karakterler ve lokasyonlar da resmî olarak açıklandı. Böylelikle video oyun dünyasının tek gündemi, GTA 6 oldu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, GTA 6'nın PlayStation Store sayfasını aktifleştirdi. Böylelikle oyunun heyecanına kapılan oyuncular, GTA 6'yı daha şimdiden istek listelerine ekleyebiliyorlar. Ancak fiyat gibi istatistikler, tahmin edebileceğiniz üzere henüz yok.

GTA 6 PlayStation Store sayfası böyle görünüyor

Sayfanın daha da alt kısımlarında GTA 6'nın konusuyla ilgili ufak bir bilgilendirme yapılıyor. Bu bilgilendirmede şu ifadelere yer veriliyor:

Vice City, ABD.



Jason ve Lucia her zaman oyunun kendilerine karşı olduğunu biliyorlardı. Ancak kolay bir oyun ters gittiğinde kendilerini Amerika'nın en güneşli yerinin en karanlık tarafında, Leonida eyaletine yayılan bir suç komplosu ortasında bulurlar - hayatta kalmak istiyorlarsa her zamankinden daha fazla birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar.

GTA 6'nın PlayStation Store sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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