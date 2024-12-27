GTA 6'nın ikinci fragmanının bugün yayımlanabileceğini düşündüren bir açıklama yapıldı. GTA 5'in Michael'ine hayat veren Ned Luke tarafından yapılan açıklama, kafaları karıştırmış durumda...

Video oyun tarihinde en çok beklenen oyun olarak tarihe geçen GTA 6 ile ilgili kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. GTA 5'te Michael isimli karaktere hayat veren Ned Luke, oyunla ilgili olabileceği düşünülen bir paylaşım yaptı.

Bildiğiniz gibi GTA 6, ilk fragmanın yayımlanmasından sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Rockstar Games, konuyla ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Ancak Ned Luke tarafından yapılan açıklama, bugün GTA 6 ile ilgili bir duyuru görebileceğimizi düşündürüyor. Belki de GTA 6'nın ikinci fragmanı, günün ilerleyen saatlerinde yayımlanacaktır...

Ned Luke'un açıklaması şöyle:

27 Aralık

Yukarıda da görebileceğiniz üzere Ned Luke, sadece 27 Aralık yazdı ve hemen yanına 5 yıldız koydu. Bu 5 yıldızı artık açıklamamıza bile gerek yok. Oyunda peşinize polis takarsanız, yıldızlar giderek yükselir.

Ned Luke'un açıklamasının GTA 6'nın ikinci fragmanı ile ilgili olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Ancak bu paylaşım, milyonlarca oyunseveri heyecanlandırmış durumda. Bakalım ilerleyen saatlerde neler yaşanacak...