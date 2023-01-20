Rockstar Games'in en sevilen GTA oyunları için hazırladığı remaster üçlemesi "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition", Steam'de satışa çıktı. Ancak oyun, duyurulduğu günün fiyatından iki kat pahalı.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Rockstar Games, geçtiğimiz yıllarda GTA serisi için özel bir üçleme oluşturmuştu. Bu üçleme, "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" olarak isimlendiriliyordu. Bu özel sürüm, GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın remaster versiyonlarını içeriyordu.

Üçleme, lansman döneminde tartışmaların odak noktasına yerleşti. Hatta Rockstar Games, özellikle de PC sürümdeki sorunlar nedeniyle satışları geçici olarak durdurdu. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, geçtiğimiz günlerde ise Epic Games tarafından ücretsiz olarak dağıtılacağı iddiaları ile gündeme gelmişti. Ancak herkesi ters köşe yapan bir gelişme yaşandı.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Steam'de satışa çıktı

En çok sevilen GTA oyunlarının remake üçlemesi, dün itibarıyla Steam'de listelenmeye başladı. Ancak tüm oyunseverleri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Duyurulduğunda Rockstar Games'in internet sitesinden 529 TL'ye satın alınabilir olan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Steam'de 1.150 TL karşılığında satış çıktı.

Neyse ki oyuncular da düşünüldü(!) ve lansmana özel yüzde 50 indirim yapıldı. Eğer Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ı 2 Şubat 2023'e kadar satın almak isterseniz, 570 TL ödeyerek oyunlara indirimli şekilde sahip olabileceksiniz. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Oyunun Rockstar Games'in kendi mağazasındaki fiyatı da 1.150 TL olarak gösteriliyor...

GTA The Trilogy – The Definitive Edition'ın Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sosyal medyada tepki yağıyor!

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın Steam'e yüzde 117 zamlı gelmesi, oyuncuları da kızdırdı.