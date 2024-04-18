Gündüz Dramalarına Neden Pembe Dizi Dendiğinin Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

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Televizyon dünyasının en çok sevilen, bir yandan da en çok eleştirilen türlerinden biri olan pembe dizilere neden bu ismin verildiğini biliyor musunuz?

Uzun yıllardır hayatımızda olan bu dizi türü, genellikle duygusal ve dramatik yönleriyle kadınlara hitap etse de birçok kişinin de sevdiği diziler arasındaydı.

Pembe dizi denmesinin sebebini öğrenince biraz şaşıracak, eski pembe diziler ile de hafızanızı biraz tazeleyeceğiz.

“Soap opera”dan “pembe dizi” kavramına dönüşen dizilerin kökeni

pembe dizi ne demek

Pembe dizinin kökeni aslında 1930’larda radyolarda oynanan kısa, gündüz dizilerine uzanıyor. O dönemde evde radyo dinleyen kitlenin kadınlar olması da radyo yöneticilerini uyandırdı ve radyoların reklam gelirlerini arttırmak için dizilere sponsor aldılar.

Genel kitlenin kadınlar olması sebebiyle de reklam verenler temizlik ve ev ürünleri satan firmalar oldu. Procter&Gamble, Oxydol isimli sabun tozu ile gündüz dizilerine sponsor olan ilk büyük firmaydı.

“Soap” kelimesinin buradan gelmesi aslında tamamıyla sponsorlarla alakalı bir durum. Hatta öyle ki P&G kendi radyo programlarını bile yapmaya başlarken diğer sabun firmaları da sponsor olarak harekete geçti.

“Opera” ne alaka diyorsunuz değil mi?

soap opera

Bu ismin gelişi ise gündüz dizilerinin türü ile ilişkilendiriliyor. Tuhaf, abartılı ve dramatik hikâyelerin başka hangi sanat dalında olduğunu düşününce aklınıza tabii ki opera da geliyor. E bunu düşünen dizi endüstrisinden de opera kelimesi geliyor olacak ki “soap” ve “opera” birleşiyor.

“Pembe” bize nasıl geldi?

pembe dizi

Açıkçası konunun pembe ile alakası noktasında net bir kaynak olmasa da bu noktada bazı varsayımlar var. Genellikle kadın izleyicilere hitap etmesi, aşk ve romantizm gibi duygusal unsurlar içermesiyle “pembe” sıfatının eklenmiş olacağı ilk iddia.

Diğeri de tabii ki buna benzer. Pembe hayaller ve aldatıcı bir renk olması da ülkemizde “pembe” sıfatı ile benzetiliyor. Bazı kelimelerin kökenleri konusunda maalesef net bir ifade bulunamadığı gibi “pembe dizi” de bunlar arasında kayboluyor.

En popüler pembe diziler hangileriydi?

pembe dizi çeşitleri

Pembe dizilerin hit olduğu dönemlere gidince bazı isimler öne çıkıyor. İlk gerçek pembe dizi olarak 1930’daki “Painted Dreams” kabul ediliyor. 15 dakikalık bu drama dizisinin ardından sektör, TV’ye dönüyor ve 1949’da ilk pembe dizi yayımlanıyor. Bu da “Benim Çocuklarım” dizisiydi.

Türkiye’deki popüler pembe diziler deyince ise hepimizin aklına hemen hemen aynıları gelecektir. Yalan Rüzgârı, Cesur ve Güzel dizileri ile beraber tabii ki bir tanesi daha vardı, o da Rosalinda. Hele bir de Çirkin Betty’i kim unutabilir ki? Vahşi Güzel ve Marimar ile de devam eden gündüz kuşak dizilerinin birçoğu hâlâ aklımızdadır.

rosalinda

Gerçekçilikten uzak ve abartılı dramatizasyonları ile bazen eleştiriye maruz kalsalar da hepimizin hayatında mutlaka izlediği bir pembe dizi vardır. Sizin aklınızdaki pembe dizi hangisi?

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