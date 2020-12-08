Cyberpunk 2077'nin Resmi Çıkış Fragmanı Yayınlandı [Video]

10 Aralık günü oyuncularla buluşacak Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı bugün yayınlandı. Fragman, oyunu daha sabırsız bir şekilde beklememize neden oldu. Çıkış fragmanı oyunu ana karakteri V'ye odaklanıyor.

Bundan neredeyse tam 8 sene önce ilk kez duyurusu yapılan Cyberpunk 2077'ye kavuşmamız için artık yalnızca iki günümüz kaldı. Uzun zamandır beklediğimiz ve daha önce peş peşe ertelemelerle bir türlü kavuşamadığımız Cyberpunk 2077, 10 Aralık tarihinde milyonlarca bekleyeniyle buluşacak.

Cyberpunk 2077, yaşanan ertelemeler ve oyundan paylaşılan detaylar nedeniyle oyuncularda ister istemez muhteşem bir beklenti yaratmıştı. CD PROJEKT RED'in geliştirdiği oyun için tüm dünya son saatleri saymaya başlamışken geliştirici şirket, bugün oyunun resmi çıkış fragmanını yayınladı.

Cyberpunk 2077 çıkış fragmanı:

Cyberpunk 2077'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan resmi çıkış fragmanı, özellikle oyunda yöneteceğimiz ana karakter V üzerine odaklanıyor. Fragman, oyundan gelen her görsel malzemede olduğu gibi Night City'yi tüm ihtişamıyla gösteriyor. Fragmanla birlikte oyuna kavuşma isteğimiz için son bir gazı da aldık diyebiliriz.

Daha önceki fragmanlarla kıyaslandığında gözle görülür bir şekilde farklı olan çıkış fragmanı, Cyberpunk 2077 dünyasında yaşayacaklarımızı çok kısa bir şekilde bizlere gösteriyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla oyun gerçekten de fazlasıyla akıcı ve sürükleyici bir hikâye sunmaya hazırlanıyor.

CD PROJEKT RED tarafından yayınlanan yeni çıkış fragmanı aynı zamanda Türkçe altyazı seçeneğiyle de yayınlandı. Dolayısıyla fragmanı Türkçe altyazıyla birlikte izleyebilirsiniz. Ayrıca oyunun Türkçe dil desteğine sahip olacağını yeniden hatırlatalım ve yavaş yavaş saat saymaya geri dönelim. Cyberpunk 2077 yayınlanmadan oyunu oynayan kişiler tarafından yapılan yorumlara da bakmayı unutmayın!