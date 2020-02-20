Hekimoğlu isimli dizinin son bölümünde yer alan bir sahne, önce sosyal medyaya ardından da TBMM'ye taşındı. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel tarafından yapılan açıklamalarda, ilgili sahnenin hem kadınları hem de bir meslek grubunu aşağıladığını söyleyerek RTÜK'ü harekete geçmeye çağırdı.

Türkiye'deki dizi sektörü, uzunca bir süredir tartışmaların odağında. Bazı kesimler, televizyonlarda yayınlanan dizi ve bazı programların ülkemizle hiçbir ilgisinin olmadığını söylerken bir kesimse bahsi geçen programların adeta hayranı olmuş durumdalar. Hal böyle olunca da toplumumuz, bu konuda iki farklı kutba ayrılmış durumda.

Son dönemlerde gündemden düşmeyen dizilerden bir tanesi de Hekimoğlu. Doktorların yaşamlarını konu edinen bu dizi, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve oldukça ilgi görüyor. Ancak dizinin son bölümünde yer alan bir sahne, ciddi anlamda hedef tahtasına oturtuldu. Vatandaşlar, bu sahneyle ilgili olarak hem Kanal D hem RTÜK hem de dizinin kendisine ateş püskürdüler.

Söz konusu sahnede öncesinde birlikte oldukları ima edilen bir doktor ile bir ilaç mümessili yer alıyor. İşte bu sahne, sosyal medya kullanıcılarının internet üzerinde, milletvekillerinin de TBMM'de seslerini yükseltmesine neden oldu. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda söz konusu sahnenin hem kadınları hem de ilaç mümessillerini aşağıladığını ifade ederek, RTÜK'ü harekete geçmeye çağırdı.

Konuya ilişkin açıklamalarını TBMM çatısı altında yapan milletvekili, Kanal D'nin özür dilemesi gerektiğini ifade ederek söz konusu sahnenin etik değerlerden uzak olduğunu söyledi. Sözlerini sadece Hekimoğlu için sınırlamayan Adıgüzel, televizyon ekranlarında kanın gövdeyi götürdüğünü ancak RTÜK'ün bu konuda hiçbir ceza kesmediğini söyledi. RTÜK yetkilileri, şu an için herhangi bir açıklama yapmadılar.

Hekimoğlu'nun TBMM'ye taşınmasına neden olan sahne