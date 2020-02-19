Aynı Anda Hem Windows Hem de Android Çalıştıran Telefon

İngiltere merkezli Emperion isimli bir şirket, aynı anda hem Android hem de Windows işletim sistemiyle çalışan "Nebulus" isimli bir telefon duyurdu. Güçlendirilmiş bir Snapdragon 845 işlemciden güç alan telefon, kısa bir süre sonra ön sipariş sistemine açılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geride bıraktığımız yıllarda pek çok kez, Windows işletim sistemini akıllı telefonlara getirmek istedi. Ancak Microsoft'un girişimleri, tüketiciler karşısında ne yazık ki bir karşılık bulamadı. Gerek uygulama sayısının istenilen düzeyde olmaması gerekse tüketicilerin Windows'tan ziyade iOS ve Android platformuna yönelmeleri, Microsoft'u akıllı telefon sektörünün dışına itti.

Şimdi sizlere, Emperion isimli bir şirket tarafından geliştirilen özel bir akıllı telefondan bahsedeceğiz. "Nebulus" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, Windows 10 işletim sistemine sahip. Ancak Nebulus'un tek yeteneği Windows 10'la çalışması değil. Emperion, bu telefon için öyle bir sistem kurmuş durumda ki telefon hem Android hem de Windows 10'u aynı anda çalıştırıyor.

Karşınızda Emperion Nebulus

Telefon biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Bu konuda haklı olabilirsiniz ancak Nebulus ile ilgili şaşıracağınız hala pek çok detay var. Öyle ki bu telefon, ARM mimari üzerine kurulmuş modern bir cihaz ve Android uygulamalarını Windows üzerinden çalıştırmıyor. Yani geliştirici ekip, her iki işletim sistemini aynı anda kullanabileceğiniz bir sistem geliştirmiş. Böylelikle Windows 10'un telefonlar için geliştirilmiş bir uygulamasının olmaması, tüketiciler için herhangi bir problem arz etmiyor.

İngiltere merkezli Emperion tarafından geliştirilen Nebulus, 6.19 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Arka tarafında 2 adet 13 MP çözünürlüğünde kamera bulunan telefonun ekranının önünde ise 10.5 MP çözünürlüğündeki kamera bulunuyor. Hız aşırtma yapılmış Snapdragon 845 işlemciden güç alan telefon, 128 GB depolama alanıyla da göz dolduruyor. Telefonun en dikkat çeken noktası ise 6.000 mAh bataryasının olması.

Emperion Nebulus teknik özellikleri

Ekran: 6.19 inç

İşlemci: Snapdragon 845 (hız aşırtma işlemi yapılmış)

RAM: Açıklanmadı

Depolama: 128 GB (2 TB'ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 2 x 13 MP

Ön Kamera: 10.5 MP

Batarya: 6.000 mAh

İşletim Sistemi: Windows 10 + Android

Emperion Nebulus fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip olan Nebulus, 714 dolar (yaklaşık 4.340 TL + vergiler) karşılığında ön siparişe sunulacak. Telefonun piyasaya ne zaman sürüleceği ve hangi ülke pazarlarında bulunacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.