Honda, tamamen yeni elektrikli SUV modeli S7'yi resmen tanıttı. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan otomobil, yüksek performansı ile de sürücüsünü tatmin edecek gibi görünüyor. Peki Honda S7'nin fiyatı ne kadar?

Japon otomobil devi Honda, düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV modeli S7'yi tanıttı. Doğuştan elektrikli olarak karşımıza çıkan otomobil, satışa sunulduğu bölgelerde ilgi görecek gibi duruyor. Peki Honda'nın yeni elektrikli SUV'u neler vadediyor?

Honda S7, Honda'nın alıştığımız tasarım dilinden oldukça uzak bir otomobil. Aracın ön kısmında şerit LED'lerle desteklenen oldukça şık bir far tasarımı bizleri karşılıyor. Arka kısımda ise Honda'nın H'sine atıfta bulunan bir ışık barının kullanıldığını görüyoruz. Gövdeye gömülü kapı kolları ile kamera şeklindeki yan aynalar da dikkatlerden kaçmıyor. Bu Honda, gören herkese yeniden baktıracak türden bir otomobil.

Karşınızda Honda S7

Honda'nın yeni elektriklisi, iç tasarımıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor. Zira bu otomobilde ultra şık ambiyans aydınlatma, doğrudan göze çarpıyor. 9.9 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranının bulunduğu otomobilde 12.8 inç ve 10.25 inç boyutlu bir çift bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. Yapay zekâ destekli Honda Connect 4.0 arayüzü ile donatılan otomobil, Honda Sensing 360+, aktif hız sabitleme, çarpışma öncesi uyarı, şerit takip yardımcısı, park yardımcısı ve 360 ​​derece panoramik görüntüleme gibi ADAS teknolojilerine sahip.

Honda S7, tek motorlu veya çift motorlu seçeneklerle satın alınabilecek. Tek motorlu versiyonda 268 beygir güç üreten bir motor bulunacak. Bu versiyonun menzili CLTC standartlarına göre 650 kilometre olacak. 469 beygir gücü sunan çift motorlu seçenekse 620 kilometreye kadar menzil sunacak.

Honda tarafından yapılan açıklamaya göre S7, 36.000 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Hevesinizi kırmak istemeyiz ancak size kötü bir haberimiz var. Honda S7, Çin pazarı dışına çıkmayacak.