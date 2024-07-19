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HONOR’un geçtiğimiz aylarda tanıttığı en yeni amiral gemisi telefonu HONOR 200 Pro, özel indirimli fiyatı ve kupon fırsatıyla yalnızca Hepsiburada’da satışta.

Güçlü ve güncel Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, yüksek performans ve verimlilik sunan ekranı ve kamera dizilimiyle dikkat çeken HONOR 200 Pro, tüm bu özellikleri şık bir tasarımla birlikte sunuyor.

Yapay zekâ destekli portre fotoğrafçılığı, sürükleyici bir ekran ve çok daha fazlası:

HONOR 200 Pro, stüdyo seviyesindeki portre kamerasıyla akıllı telefonlarda portre fotoğrafçılığında üst seviye bir ürün. Çift stabilizasyon (OIS + EIS) bulunan 50MP Portre ana kamerası, zorlu ışık koşullarında ve hareketli sahnelerde bile net ve ayrıntılı fotoğraflar çekebilme imkanı sunuyor.

Amiral gemisi düzeyinde 1/1,3 inçlik süper dinamik H9000 sensörle donatılan cihaz, yüksek performans sunan ışık algılama özelliklerine ve HDR desteğine sahip. Ayrıca, özelleştirilmiş Sony IMX 856 sensörle donatılmış 50 MP telefoto kamera sayesinde yüksek keskinlikte ve netlikte zoom özellikli portreler çekebilmenizi sağlıyor. 50MP Portre Selfie Kamerası ise otomatik görüş açısı ayarlamasıyla her ışık koşulunda iyi sonuç veriyor.

6.78 inçlik dört kavisli yüzer ekranıyla HONOR 200 Pro, kullanıcılarına sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Göz sağlığını ön planda tutarak 3840Hz risksiz PWM ekran karartma, yapay zeka sirkadyen gece ekranı, adaptif karartma, Doğal Renk Tonu 2.0 ve donanım seviyesinde düşük mavi ışık gibi bir dizi göz konforu özellikle gelen HONOR 200 Pro, Tüv Rheinland’den Flicker Free Display (Titreşimsiz Ekran) ve Full Care Display (Kapsamlı Göz Koruması) sertifikalarıyla doğrulanmış olup, göz sağlığına dikkat eden kullanıcılar için öne çıkan bir telefon.

Tasarım çizgisiyle farklı dokunuşları sevenler için şık ve kompakt bir görünüme sahip olan HONOR 200 Pro, okyanus mavisi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Telefon ayrıca 5200mAh silikon karbon piliyle yoğun kullanım koşullarında bile uzun süreli pil ömrü sunuyor. 12GB RAM ve 512GB geniş depolama alanı ile kullanıcılara günlük kullanımda ve daha fazlasında sorunsuz bir akıllı cihaz deneyimi sağlıyor.

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