HONOR, dikkat çekici özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu X70'i duyurdu. Fiyatına kıyasla çok iyi özellikler sunan telefon, satışa sunulduğu ülkelerde çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi HONOR'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte X70 ismini verdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bu akıllı telefon, sahip olduğu özellikler ve aşırı uygun fiyatı ile gündeme bomba gibi düşecek diyebiliriz. Gelin hep birlikte HONOR X70'e yakından bakalım.

HONOR'un yeni akıllı telefonu, 1.5K çözünürlük sunan 6.79 inç boyutlu AMOLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 6.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 8 MP çözünürlük sunan bir selfie kamera ile donatıldı. HONOR X70'in parmak izi okuyucu sensörü de ekran altına gömülü olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda HONOR X70

HONOR X70, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisiyle donatıldı. 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile kombine edilen telefon, Andorid 15 tabanlı "MagicOS 9.0" arayüzü ile çalışıyor. Telefonun 8.300 mAh kapasiteli dev bataryası ise 80W hızlı şarj desteği sunacak. HONOR'un yeni akıllı telefonu, sağlamlık açısından ise IP69K, IP69, IP68 ve IP66 sertifikaları ile donatılmış durumda.

Telefonun arka kısmına baktığımızda tek bir kamera sensörü görüyoruz. 50 MP çözünürlük sunan sensör, OIS desteğinin yanı sıra 4K'ya kadar video kaydı desteği sunuyor. HONOR X70'teki tek kameranın yapay zekâ ile desteklendiğini söylemeden geçmeyelim.

HONOR X70 teknik özellikleri:

Ekran 6.79 inç, 1.5K (2640x1200 piksel), 120 Hz, 6.000 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 RAM 8-12 GB Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) İşletim Sistemi MagicOS 9.0 (Android 15) Batarya 8.300 mAh (80W)

HONOR X70 fiyatı: