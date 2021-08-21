Huawei'nin bir zamanlar alt markası olan ve genel olarak oldukça sevilen fiyat/performans oranı yüksek cihazlarıyla tanınan Honor markası, şimdi de kendi alt markasını çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu alt markanın ismi dışında net bir bilgi bulunmasa da giyilebilir cihazlar üzerinde çalışacağı söyleniyor.

Ülkelerin arasındaki gerginlik sebebiyle çalkantılı günlere uyanan Huawei, üretimde büyük sıkıntılarla karşılaşmış fakat işletim sisteminde olsun uygulama marketi konusunda olsun hızlı bir toparlanma sergilemişti. Bu süreçte yanında olan eski alt markası Honor’la ilerleyen şirket, daha sonra Honor’dan ayrılmıştı.

Bu sürecin ardından birkaç ay önce Honor cihazlara Google servislerinin geri geleceği müjdesi verilmişti. Bu gibi gelişmelerin sonucu olarak artık Huawei’den bağımsız bir marka olan Honor, önündeki engellerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla hızlı bir ilerleme göstermişti. Şimdi de tabir yerindeyse boynuzun kulağı geçtiğini görüyoruz. Bir zamanlar alt marka diye tanınan Honor, kendi alt markasını çıkarmaya hazırlanıyor:

Giyilebilir cihazları yeni alt marka üretebilir:

Honor CEO’sunun açıklamalarına göre şirket, farklı alanlardaki cihazlar için bir ya da birden fazla alt marka ortaya çıkarmak istiyor. Söz konusu alt markalardan ilkinin ismi belli. Xingyao Terminal Co. Ltd. adıyla karşımıza çıkan markanın ismi dışında henüz bir bilgi bulunmasa da giyilebilir cihazların üretiminden sorumlu olacağına dair söylentiler bulunuyor.

Diğer markaların isimlerini ve görevlerini ise zamanla öğreneceğiz. Her segment için ayrı bir marka oluşturmayı planlayan Honor için, bu gelişmeler ışığında, işlerin gayet yolunda gittiğini söyleyebiliriz.

Huawei tarafındaysa çip sorunu gibi sebeplerden ötürü üretim sıkıntıları yaşanmakta. Ülkeler arası gerginliğin üretimi kötü etkilediğini belirten Huawei Kurul Başkanı Guo Ping, Amerika’nın şirkete birtakım problemler çıkardığını fakat bunlardan hiçbirinin çözümsüz olmadığını söyledi.

Yani bir zamanlar alt markası olan Honor kendi alt markasını çıkaracak kadar büyümüşken Huawei’nin de emin adımlarla akıllı telefon sektöründe toparlanarak ilerlediğini söyleyebiliriz.