Huawei, üçe katlanan telefonu Mate XT'nin ekran değişim ücretlerini açıkladı. Bu akıllı telefonu satın alanların, cihazlarına gözleri gibi bakmaları gerekecek.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte dünyanın ilk üçe katlanan akıllı telefonu "Mate XT"yi duyurdu. 2.820 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek telefon, 10.2 inç ekran boyutu ile niş kitleye hitap edecek.

Gelen son haberler ise Huawei Mate XT satın alan kişilerin, bu akıllı telefona gözleri gibi bakmaları gerektiğini ortaya koydu. Çünkü Huawei Mate XT'nin ekranını değiştirmek isteyen bir tüketicinin, neredeyse bir iPhone 16 Pro Max parası ödemesi gerekecek.

Huawei Mate XT'nin ekran değişim maliyeti 1.123 dolar

Huawei tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Mate XT'nin ekran değişim ücreti, 1.123 dolara mâl olacak. Ancak Huawei de bu fiyatın yüksek olduğunun farkında. Zira şirket, Çin'deki tüketicilere ekran değişimi sigorta planları sunuyor. 490 dolar ödemeyi kabul eden tüketici, ilk yıl için bir kerelik ekran değişimi için ekstra ücret ödemeyecek.

İkiye katlanan akıllı telefonlar, ekrandaki kırışıklıklarla gündemden düşmüyorlar. Hâl böyleyken Huawei'nin büyük bir risk aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Neticede iki kez katlama, daha fazla potansiyel sorun anlamına geliyor. Bakalım Mate XT kullanıcıları, bundan birkaç ay sonra ekran kırışıklığı şikâyeti ile gündeme gelecekler mi...

Huawei Mate XT ile ilgili detaylı bilgi için: