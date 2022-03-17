Huawei, P50 Ailesi ve Daha Birçok Ürününü Sessizce Tanıttı

Huawei bugün yaptığı sunumda yeni amiral gemisi P50 Pro, P50E ve daha birçok ürünü tanıttı.

Geçtiğimiz ay ilk elektrikli otomobili AITO M5’in çıkış tarihini açıklayan Huawei, yine geçtiğimiz haftalarda performans canavarı dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro 2022’yi tanıtmıştı.

Tüm bunların ardından sessiz sedasız bir tanıtım yaparak akıllı saatlerden telefonlara kadar birçok cihaz duyuran Çinli teknoloji devi, yine kullanıcılarını sevindirmeyi başardı. Gelin isterseniz hep beraber Huawei’nin tanıttığı ürünlere hep birlikte bir göz atalım.

Huawei P50E ve P50 Pro

Huawei Nova 9 SE 108 MP

Huawei FreeBuds 4E

Huawei Watch 3

Huawei P50E ve P50 Pro

Huawei’nin yeni amiral gemileri olan P50 ailesinin yeni üyeleri P50E ve P50 Pro, bu etkinlikte tanıtıldı. Ailenin küçük kardeşi olan P50E, diğer cihazlara göre kısmen biraz daha cep yakmayan türden bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Snapdragon 778G 4G ile karşımıza çıkan cihazın ekranı ise 90Hz yenileme hızına sahip 2700x1224 piksel çözünürlükte. 4100 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği sunan cihaz kutusundan Harmony OS 2 ile çıkıyor. Cihazın arkasında 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise bizi 13MP çözünürlüğe sahip geniş açılı bir kamera karşılıyor.

P50E Teknik Özellikleri

Ekran: 90 Hz ekran yenileme, 2700 x 1224 OLED ekran

90 Hz ekran yenileme, 2700 x 1224 OLED ekran İşlemci : Snapdragon 778 4G

: Snapdragon 778 4G RAM: 8

8 Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açı + 12 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açı + 12 MP telefoto kamera Ön Kamera: 12 MP kamera

12 MP kamera Batarya: 4100 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği

4100 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği Bağlantı: Bluetooth 5, 4G desteği

Bluetooth 5, 4G desteği İşletim Sistemi: Harmony OS

Harmony OS Renkler: Beyaz, Siyah, Kakao Altın Sarısı, Galaksi Mavisi

Ailenin âdeta abisi olan P50 Pro ise Snapdragon 888 4G ile piyasaya sürüldü. 8 GB Ram ve 256 GB depolama ile sunulan cihaz, 4’lü kamera sistemine sahip. Biri 50 MP diğeri ise 40 MP olmak üzere iki adet True-Chroma kameraya sahip olan cihaz, bu kameralar sayesinde insan gözüne mümkün olan e yakın renkleri fotoğraflama imkânı sunuyor. Bu iki arka kameraya ek olarak 13MP ultra geniş açılı kamera ve 64MP telefoto kameraya sahip olan cihazın ön tarafında ise 13MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 4360 mAh bataryaya sahip olan cihaz aynı zamanda 66W hızlı şarj destekliyor.

P50 Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 120 Hz ekran yenileme, 2700 x 1227 OLED ekran

120 Hz ekran yenileme, 2700 x 1227 OLED ekran İşlemci: Snapdragon 888 4G

Snapdragon 888 4G RAM: 8

8 Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açı + 64 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 40 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açı + 64 MP telefoto kamera Ön Kamera: 13 MP kamera

13 MP kamera Batarya: 4360 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği

4360 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği Bağlantı: Bluetooth 5, 4G desteği

Bluetooth 5, 4G desteği İşletim Sistemi: Harmony OS

Harmony OS Renkler: Beyaz, Galaksi Mavisi, Yunjin Beyazı, Danxia Turuncusu

P50E modelinin 8 GB ram ve 128GB depolamaya sahip versiyonu 4 bin 88 yuana (vergiler hariç yaklaşık 9.406 TL) satılıyorken, 8 GB ram ve 256 GB depolamaya sahip versiyonu ise 4 bin 488 yuana (vergiler hariç yaklaşık 10.330 TL) satılmaya başlandı.

Huawei Nova 9 SE 108 MP

Geçtiğimiz haftalarda Malezya’da satışa sunulan ve bugün yapılan tanıtımın ardından Çin’de de kullanıcıların beğenisine sunulan Huawei Nova 9 SE 108 MP, Snapdragon 680 4G ile geliyor. Harmony OS işletim sistemine sahip olan cihaz, adından da anlaşılacağı üzere 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kamera ile arka tarafı bir kamera cenneti haline getiriyor. Ön tarafta ise bizleri 14 MP selfie kamerası karşılıyor. 4000 mAh bataryası olan cihazın 8GB ram’e ek olarak 128 GB ve 256 GB’lık depolama seçenekleri ile karşımıza çıkıyor.

Nova 9 SE 108 MP Teknik Özellikleri

Ekran: 1080 x 2388 LCD ekran

1080 x 2388 LCD ekran İşlemci: Snapdragon 680 4G

Snapdragon 680 4G RAM : 8

: 8 Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlik kamerası + 2 MP makro kamera

108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlik kamerası + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 16 MP kamera

16 MP kamera Batarya: 4000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği

4000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği Bağlantı: Bluetooth 5, 4G desteği, USB Type-C girişi

Bluetooth 5, 4G desteği, USB Type-C girişi İşletim Sistemi: Harmony OS

Harmony OS Renkler: Beyaz, Kristal Mavisi, Fritiller Beyazı ve Sihirli Gece Siyahı

Beyaz, Kristal Mavisi, Fritiller Beyazı ve Sihirli Gece Siyahı Boyutlar: 164.64 mm x 75.55 mm x 7.94 mm

164.64 mm x 75.55 mm x 7.94 mm Ağırlık: 191 gram

Huawei Nova 9 SE’nin 8GB ram 128GB depolamaya sahip versiyonu 2 bin 199 yuana (vergiler hariç yaklaşık 5.061 TL) satılıyorken, 8 GB ram ve 256 GB depolamaya sahip versiyonu ise 2 bin 399 yuana (vergiler hariç yaklaşık 5.519 TL) satılmaya başlandı.

Huawei FreeBuds 4E

Huawei’nin ülkemizde de satılan ve fiyat performans olarak ideal görülen kulaklıkları FreeBuds 4’ün güncellenmiş versiyonu olan FreeBuds 4E, yarı açık aktif gürültü engelleyici 2.0, yeni bir ses kartı ve 40 KHZ tüksek çözünürlüklü ses kalitesi ile de dikkat çekiyor. Harmony OS kullanan cihazlar ile senkronize bir şekilde çalışan kulaklıkta, kişiselleştirilebilir açılır menü ve şarkı listeleme gibi özellikler bulunuyor.

Kulaklıklar Android ve iOS cihazlarla da uyumlu çalışıyor ancak saydığımız özelliklerin pek çoğu bu cihazlarda aktif olarak kullanılamıyor. FreeBuds 4E ayrıca kutu ve kulaklıkların toplam şarjı ile 22 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Bu sürenin aktif gürültü engelleme kapalıyken hesaplandığını da hatırlatalım.

Huawei Freebuds 4E, Çin’de 649 yuan (yaklaşık 1.493 TL) fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Huawei Watch 3

Huawei’nin Harmony OS işletim sistemine sahip olan akıllı saati Watch 3 de yine bu tanıtımda ortaya çıkan cihazlar arasında yer alıyor. Harmony OS ekosisteminin bir parçası olan bu saat, ayrıca Watch ailesine oldukça yeni bir renkle geliyor. Galaxy mavisi adı verilen bu renge uygun bir temayla gelen saat, ayrıca Huawei’nin yakın zamanda piyasaya süreceği akıllı elektrikli araç AITO’nun da uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor.

46.2mm genişlik ve uzunluğa sahip olan ve 12.15 nm kalınlığında olan bu saat, 1.43 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Hareket sesnsörlerine ek olarak nabız ölçer, ortam ışığı sensörü, basınç ölçer ve ısı ölçer ile donatılan Watch 3, hem kullanıcısı hem de bulunduğu ortam hakkında pek çok veriyi ölçebiliyor. Kablosuz şarj destekleyen cihaz aynı zamanda LTE yani sim kart da destekliyor.

Huawei Watch 3, şu anda Çin’de 2.199 yuana (yaklaşık 5.061 TL) satılıyor.