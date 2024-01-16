"Fashion Forward" adını verdiği konsepte odaklanan Huawei, bu konseptin bir parçası olan ses ve akıllı mobil ofis serisinin yeni modellerini Türkiye'de yaptığı etkinlikle tanıttı.

Huawei'nin yeni ürünlerini Türkiye pazarına tanıtmak için gerçekleştirdiği etkinliğe katılan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Avrupa Başkanı William Tian, “Sıkı çalışmalarımız, yeni ürün ve hizmetlerimizin yüksek kalitesi sayesinde 2023 yılında çok güçlü bir performans sergiledik. Türkiye, Huawei Avrupa'nın en önemli pazarlarından biri, 2023 gelirimiz bir önceki yıla göre %25 arttı. 2024 yılında da sürekli olarak daha yenilikçi, yaratıcı, modaya uygun ürünleri pazara sunacağız." ifadelerini kullandı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao da, “Türkiye’de tüm koşullara rağmen gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Geçen yıla göre Huawei marka bilinirliği de zorlu piyasa koşullarına rağmen tüm yıl boyunca yüzde 5 arttı. Bilgisayar kategorisinde vizyonumuz, Yüksek Performanslı Ultra İnce PC'nin Türkiye'nin 1 numaralı markası olmak. Tablet kategorisinde ise, ofis sınırlarını aşarak her yerde hafif ofis vizyonunu gerçekleştirmek. Tüm bunlar bize güvenen sevgili Türk tüketicilerin eseri. Huawei’nin, tüketici güvenini asla sarsmayacağından emin olabilirsiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İşte Huawei'nin etkinlikte tanıttığı tüm ürünler:

Huawei MatePad Pro 13.2

Özellikler Depolama 256GB/512GB RAM 12 GB Batarya 10100mAh 88W şarj Ekran 2880*1820 piksel, 13,2 inç M-Pencil Desteği Var

İş yaşamında yaratıcılığın önünü açmak ve farklı ofis görevlerini yerine getirmek amacıyla tasarlanan Huawei MatePad Pro, başka uygulamadan renk seçmeyi sağlayan "Renk Yakalama" özelliği, çıkrılabilir akıllı manyetik klavyesi ve Huawei M-Pencil kalem uyumu ile dikkat çekiyor. Satış fiyatı 32.999 TL olan cihazın yanında bir de 3. Nesil M-pencil ve MatePad Pro Klavye hediye ediliyor.

Huawei FreeClip

Huawei FreeClip, hareket ederken de konforlu bir dinleme sağlayan C-köprüsü tasarımla dikkat çekiyor. Dünyanın farklı köşelerinden binlerce kişinin kulak verileriyle tasarlanan FreeClip, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 36 saate kadar dinlemeyi mümkün kılıyor. Yapay zekâ destekli "Crystal-Clear" aramaları ve çift cihaz bağlantısı da FreeClip'te kullanılabiliyor. Cihazın fiyatı ise 4.999 TL ancak indirim sunuluyor.

HUAWEI MatePad Air PaperMatte

MatePad Air PaperMatte Edition tabletin öne çıkan ilk özelliği, 2800 x 1840 çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip olması oldu.Bu cihaz kağıt üzerine kalemle yazma deneyimi ve kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunuyor. 144Hz'lik ekran yenileme hızı da Huawei tabletler için bir ilk oldu. Tablet, Huawei M-pencil ile de çalışıyor. Tabletin fiyatı ise 16.999 TL.

HUAWEI MateBook D16, i9 işlemci

Eye Comfort ve FullView Ekran ile gelen Huawei MateBook D16, 16 inçlik bir ekrana sahip. Cihazın içinde ise 13. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi yer alıyor. MateBook D16 i9, 34.999 TL'ye satışta yer alıyor.