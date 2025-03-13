Yakıt tasarrufu sağlamak özellikle son yıllarda tüm sürücülerin ortak noktası hâline geldi. Her kilometrede daha az yakıt harcamak için uygulanan bir yöntem var. O da “hypermiling”. Peki nedir bu sürüş tekniği?

Doğru tekniklerle yakıt tasarrufu sağlayabileceğiniz hypermiling, özel sürüş tekniklerinden ibaret. Bu teknikleri uygulayan sürücülere de “hypermiler” deniyor.

2000’li yılların başında artan yakıt fiyatlarıyla popülerlik kazanan bu yaklaşım hem çevre hem de bütçe dostu bir sürüş deneyimi sunuyor. Nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız sizi içeriğimizin devamına alalım.

Hypermiling'i günlük sürüşlerinize entegre etmek için bu teknikleri deneyebilirsiniz:

Yumuşak ve akıcı sürüş: Ani hızlanma ve frenlemelerden kaçınmalısınız. Trafiği önceden tahmin ederek hızınızı kademeli olarak artırıp azaltın. Hız kontrolü: Daha düşük ve sabit hızlarda seyretmek yakıt tüketimini azaltıyor. Bu yüzden de özellikle otoyollarda hızınızı makul seviyelerde tutun. Lastik basıncı: Doğru lastik basıncı da yakıt verimliliğini artırıyor. Lastiklerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin ve önerilen basınçta tutun. Ağırlık azaltma: Aracınızdaki gereksiz eşyaları çıkararak taşıdığınız yükü azaltın. Daha hafif bir aracın daha az yakıt tüketeceğini unutmayın. Rölantide çalıştırmaktan kaçının: Debriyajı devreden çıkarmayın ve boşta gitmeyin. Uzun süreli duraklamalarda motoru kapatarak yakıt tasarrufu sağlayabileceğiniz gibi aracınızı viteste bırakıp minimum seyir hâlinde daha az yakıt harcarsınız. Aerodinamik iyileştirmeler: Tavan rafları gibi aerodinamiği bozan aksesuarları kullanmadığınızda çıkarın. Böylelikle hava direncini azaltarak yakıt tüketimini düşürürsünüz. Klima kullanımı: Klima, motor üzerinde ek yük oluşturan etmenlerden biri. Mümkün olduğunda camları açmak yerine havalandırmayı tercih edin. Klimayı sadece otoyolda kullanın. Hatta bazı hypermiler’in pencere ve klima kapalıyken serin kalmak için araçlarında buz bulundurduğunu bile söyleyebiliriz. Planlı sürüş: Trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde yola çıkarak dur-kalk sayısını minimize edin. Motor bakımı: Kirli hava filtreleri ve eski bujiler yakıt tüketimini olumsuz etkilediğinden düzenli motor bakımınızı yaptırarak yakıt verimliliğini arttırın. Vites kullanımı: Daha yüksek viteslerde ve düşük devirlerde sürüş yaparak da motorun daha az yakıt tüketmesini sağlayabilirsiniz. Yokuşları değerlendirin: Yokuş aşağı giderken pedalı tamamen bırakmayın. Yokuşun sonunda kırmızı ışık varsa da ışıktan önce durun ki tekrar hareket ettiğinizde kalan yokuş eğimi avantajınıza olsun. Yokuş yukarı çıkarken de daha yavaş giderek yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Park etme: Girişe yakın bir yer aramayın. Buralarda hem yaya hem araç trafiği daha fazla olduğundan dur-kalk sayınız artacaktır. Daha uzak yerlere park ederken de aracınızı direkt çıkacak şekilde park edin. Böylece yeniden aracınıza bindiğinizde motor soğukken döndürmek zorunda kalmazsınız.

Hypermiling uygularken güvenliği ön planda tutmak esas kabul ediliyor.

Örneğin, büyük araçların arkasında çok yakından takip ederek rüzgâr direncini azaltmak (drafting) tehlikeli olabilir ve birçok bölgede bu uygulama yasak.

Ayrıca motoru yokuş aşağı inerken kapatmak direksiyon ve fren sistemlerinin işleyişini etkileyebilir. Bu nedenle yakıt tasarrufu uğruna güvenlikten ödün vermemek gerekiyor.

Elektrikli araçlarda hypermiling yapılır mı?

Tekniği sadece içten yanmalı motorlarda değil elektrikli araçlarda da kullanabilirsiniz. Bu türden araçların menzili sınırlı olduğundan hypermiling ile bataryanın daha uzun süre dayanması sağlanabilir.

Sabit ve düşük hızlarda seyredip ani hızlanmalardan kaçınarak, rejeneratif frenlemeyi etkin kullanmak menzili artırabilirsiniz. Hatta bir Tesla sürücüsü, trafiğe açık olmayan yolda otopilotu kullanarak, insansız çalıştırdığı aracıyla da tasarruf sağladı. Ancak bu günlük hayatımızda daha pek mümkün değil gibi.

Tüm bu teknikleri günlük sürüş alışkanlıklarınıza entegre ederek hem cebinizi hem de gezegenimizi koruyabilirsiniz.

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