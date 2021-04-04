Uzak doğulu otomotiv devi Hyundai, sürücüsüz taksilerin yakında yılında yollarda olacağını belirtti. Test süreci yakında başlayacak olan robot taksiler 2023'te yolları bizimle paylaşacak.

4 milyar dolarlık girişim Aptiv ile Hyundai, yeni otonom araç hizmeti projesi için Hyundai Ioniq 5'in kullanılmasına karar verdi. Tamamen elektrikli olan Ioniq 5'ın bu proje için seçilmesinin nedeni ise "Taşımacılığın en dönüştürücü iki teknolojisi elektrikli ve otonom teknolojisinin birleşimi" olması olarak gösterildi.

2023 yılından itibaren elektrikli ve otonom Ioniq 5 modelleri robot taksi olarak hizmet vermeye başlayacak. Araçlarda kullanılacak olan tamamen otonom sürüş sistemi ise Motional'ın sürücüsüz sistemi olacak.

Robot taksiler Lyft'ten kiralanacak

Yeni robot taksilerin Lyft uygulaması üzerinden çağrılabilecek. Proje kapsamında modifiye edilecek olan Ioniq 5 modelleri Seviye 4 otonom sürüş için gerekli yazılım ve donanımla hazırlanacak. Bu amaçla araca yüklenecek teknolojiler arasında lidar, radar, 360 derece görüş sağlayan kameralar gibi ekipmanlar yer alıyor.

Basın açıklamasında proje kapsamında kaç adet Ioniq 5'ın modifiye edileceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Keza robot taksilerin hangi şehirlerde hizmet vereceği bilgisi de şu anda açıklanmamış olan bilgiler arasında yer alıyor. Motional, modifiye edilmiş Chrysler Pacifica minivanlardan oluşan bir filoyu Las Vegas'ta test ediyor.

Motional ismi altındaki ilk robot taksiler olacak olan Ioniq 5'ların kendilerini bu görevde kanıtlaması gerekecek. Öte yandan araçların fabrika çıkışında tek şarjla 482 kilometre yol yapabiliyor olması bu işin altından kalkabileceklerini gösteriyor.

Ioniq 5 taksi olmak için uygun aday

Yeni Electric-Global Modular Platform (E-GMP) üzerine inşa edilen Ioniq 5, iç alanını en üst seviyeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştı. Bu da taksi ve taşımacılık hizmetleri için oldukça aranan bir özellik olarak biliniyor.

Motional, yaptığı çalışmalarda güvenlik için özel bir çaba gösterdiklerini de vurguluyor. Öte yandan otomasyonlu araç üzerine çalışan başka firmalar da olduğu biliniyor. Bakalım otonom taksileri ne zaman yollarda göreceğiz?