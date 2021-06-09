"iPhone 13, iPhone 12'den İyi Kameralarla Gelecek"

Digitimes'ın Apple tedarikçilerinden elde ettiği bilgilere göre iPhone 13 ailesi, iPhone 12'ye kıyasla çok daha kaliteli kamera özelliklerine sahip olacak. Ancak bu durum, kamera kurulumunun genişlemesine ve telefonun arka kısmındaki çıkıntının büyümesine yol açacakmış.

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone modelleri ile ilgili sızıntı olaylarında da artışlar yaşanmaya başladı. Sektör kaynakları, Apple'ın da üretim sürecini başlatmasıyla birlikte yeni iPhone modelleriyle ilgili bilgi sahibi oluyor ve bu bilgileri bizlerle paylaşıyorlar. Tayvan merkezli internet sitesi Digitimes'ın elde ettiği bazı bilgiler, iPhone 13 ailesinin büyük kamera gelişimleriyle kullanıcılara ulaştırılacağını gözler önüne seriyor.

Digitimes'ın tedarik zinciri kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak oluşturduğu bir rapora göre Apple, iPhone 13 ailesinde kullanacağı aktüatörlerin sayısını artıracakmış. Tedarikçilerle görüşen Apple, üretim kapasitelerinin yüzde 30 ila yüzde 40 aralığında artırılması gerektiğini, ihtiyacın ancak bu sayede karşılanabileceğini belirtmiş. Kaynaklara göre tedarikçiler, Apple'ın bu talebini karşılayabilecek potansiyele sahipler. Peki aktüatör siparişlerinin artırılması, iPhone 13 ailesi için ne anlam ifade ediyor?

iPhone 13 ailesinin kamera kurulumu, iPhone 12'den çok daha gelişmiş olacak

Aktüator ya da sektörde kullanılan isimleriyle VCM'ler, akıllı telefonların kameralarında kullanılan en temel bileşenler olarak karşımıza çıkıyor. Kamera kurulumlarında kullanılan donanımların gelişmesi, bu parçalara duyulan ihtiyacı artırıyor ve Digitimes'ın hazırladığı rapor, iPhone 13 ailesinin kamera kurulumunun iPhone 12'ye kıyasla daha gelişmiş bir yapıya sahip olacağı anlamına geliyor.

Daha önce ortaya atılan iddialara göre iPhone 12 Max'e özel olarak sunulan optik görüntü sabitleme, iPhone 13 ailesinin tüm üyelerinde bulunacak. Ayrıca iPhone 13 ailesinde bulunacak tüm modellerin sahip olacağı ultra geniş açılı kameraların 6 parçalı bir lens yapısına sahip olup, f/1.8 diyafram açıklığıyla geleceği de yine iddialar arasında. Tüm bunlara ek olarak tüm modellerin astrofotografi fotoğrafları için daha gelişmiş bir performans sunacağı ve bazı modellerde portre modunda video çekimleri yapılabileceği de söyleniyor.

iPhone 13 ailesinin gelişmiş kamera özellikleri, bu kamera kurulumunun biraz daha genişlemesine, telefonun arkasında daha büyük bir çıkıntıya sahip olmasına yol açacakmış. Ancak bu durum, iPhone 13 ailesinin tasarımında büyük bir yenilik getirmeyecek. Apple analistleri, iPhone 12 ailesinin tasarımının iPhone 13 ailesinde de tercih edileceğini, kamera çıkıntısının genişlerken ekrandaki çentiğin de küçüleceğini ifade ediyorlar. Bu yıl büyük bir ihtimalle eylül ayında düzenlenecek iPhone 13 lansmanı, tüm bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu anlamamızı sağlayacak.