Apple'ın 14 Eylül'de gerçekleştireceği iPhone 13 lansmanı için geri sayım sürerken, tüketiciler en çok da yeni iPhone'ların fiyatlarını merak ediyorlar. Yaşanan sızıntılar, telefonun ABD fiyatını zaten ortaya çıkarmış durumda. Peki bu fiyatlar, Türkiye'ye nasıl yansıyacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 14 Eylül'de büyük bir lansman etkinliği gerçekleştirecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında 4 modelden oluşması beklenen iPhone 13 ailesinin tanıtımını yapacak. Bu modeller, geçtiğimiz yıl da olduğu gibi iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak karşımıza çıkacak.

Yaklaşmakta olan telefonların teknik özelliklerini daha önce sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmıştık. Eğer yepyeni iPhone modellerinin teknik detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri buradaki içeriğimize bekliyoruz. Ancak bu içeriğimizde sizlere iPhone 13 ailesinin en çok merak edilen hususlarına değineceğiz. Yani fiyatlarına. Gelin hep birlikte, iPhone 13 ailesinin vergiler dahil Türkiye fiyatının yaklaşık miktarlarını hep birlikte hesaplayalım.

iPhone 13 ailesinin ABD fiyatları nasıl olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, iPhone 13 ailesinin başlangıç fiyatlarının, iPhone 12'den bir nebze daha yüksek olacağını ortaya koydu. Buna göre tüketiciler, iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 64 GB'lik versiyonlarına da iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max 128 GB'lik versiyonlarına da daha fazla bedel ödemek zorunda kalacaklar. Peki dolar bazında baktığımızda, iPhone 13 ailesinin fiyatları nasıl olacak?

iPhone 13 mini

64 GB depolama: 850 dolar

128 GB depolama: 927 dolar

256 GB depolama: 1.051 dolar

iPhone 13

64 GB depolama: 973 dolar

128 GB depolama: 1.051 dolar

256 GB depolama: 1.174 dolar

iPhone 13 Pro

128 GB depolama: 1.313 dolar

512 GB depolama: 1.622 dolar

1 TB depolama: 2.055 dolar

iPhone 13 Pro Max

128 GB depolama: 1.437 dolar

512 GB depolama: 1.746 dolar

1 TB depolama: 2.179 dolar

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 13 ailesinin fiyatları, yukarıdaki gibi olacak. Bu fiyatlar, dolardan farklı para birimlerini kullanan ülkeler için de belirleyici olacak. Peki bu durumda, iPhone 13 ailesinin Türkiye'ye geliş fiyatları ne kadar olacak? En başında, hiçbir vergiyi eklemediğimiz zaman Türk lirası bazında karşımıza nasıl bir tablo çıkacak?

iPhone 13 ailesinin vergisiz Türkiye fiyatları şöyle olacak

iPhone 13 mini

64 GB depolama: 7.156 TL

128 GB depolama: 7.805 TL

256 GB depolama: 8.850 TL

iPhone 13

64 GB depolama: 8.190 TL

128 GB depolama: 8.850 TL

256 GB depolama: 9.885 TL

iPhone 13 Pro

128 GB depolama: 11.055 TL

512 GB depolama: 13.655 TL

1 TB depolama: 17.300 TL

iPhone 13 Pro Max

128 GB depolama: 12.100 TL

512 GB depolama: 14.700 TL

1 TB depolama: 18.345 TL

Not: Yukarıdaki fiyatlar, 10 Eylül Cuma saat 15:05'te geçerli dolar kuruna (8.42 TL) göre hesaplanmıştır.

Türkiye'ye gelen iPhone modellerine hangi vergi kalemleri uygulanıyor?

Apple, iPhone modellerini Türkiye'de üretmiyor. Yani söz konusu ürünler, ithal kategorisine alınarak ülkemize giriş yapıyor. Öte yandan bu ürünlerin akıllı telefon olmaları, uygulanan vergi yükümlülüklerini de değiştiriyor. Bu bağlamda bir tüketici, ithal olarak gelen bir akıllı telefon için yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Turizm Bakanlığı payı ödüyor. Peki bu durumda, iPhone 13 ailesinin vergiler dahil edilmiş halinin fiyatı nasıl olacak?

iPhone 13 modellerinin tahmini Türkiye fiyatları şu şekilde olacak

iPhone 13 mini

64 GB depolama: 14.070 TL

128 GB depolama: 15.350 TL

256 GB depolama: 17.400 TL

iPhone 13

64 GB depolama: 16.100 TL

128 GB depolama: 17.400 TL

256 GB depolama: 19.440 TL

iPhone 13 Pro

128 GB depolama: 21.740 TL

512 GB depolama: 26.850 TL

1 TB depolama: 34.020 TL

iPhone 13 Pro Max

128 GB depolama: 23.800 TL

512 GB depolama: 28.900 TL

1 TB depolama: 36.075 TL

Peki siz iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatları için ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar daha düşük ya da yüksek mi olacak? Ayrıca bir akıllı telefon için bu kadar yüksek bir bedel ödemeye gerçekten gerek var mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.