iPhone 13'ün Tanıtım Tarihi Neredeyse Kesinleşti

Sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla, Apple'ın iPhone 13'ü ne zaman tanıtacağı da merak konusu olmaya başladı. Wedbush isimli yatırım şirketinin analistleri ise bu etkinliğin eylül ayının üçüncü haftasında gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakıyorlar. Peki neden?

Apple hayranları, yaz mevsiminin sonuna gelmemizle birlikte heyecanlanmaya başladılar. Zira şirket, yakın bir gelecekte bir lansman düzenleyecek ve bu lansman etkinliğinde de iPhone 13 ailesini resmen duyuracak. Apple, söz konusu lansmanla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olsa da yaşanan gelişmeler, lansman tarihinin neredeyse kesinleştiğini gözler önüne seriyor.

Apple, yeni iPhone modellerini genellikle eylül ayı içerisinde duyuruyordu. Ancak geçtiğimiz yıl, pandemi koşulları nedeniyle bir gecikme yaşandı. Şirket, ekim ayında düzenlediği bir etkinlikte iPhone 12 ailesini tanıttı. ABD merkezli bir yatırım şirketi olan Wedbush bünyesinde çalışan analistler ise 2021 yılında yeniden eskiye dönüş olacağını söylüyorlar.

Apple, iPhone 13 ailesini çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki Eylül'ün üçüncü haftası bizimle:

Wedbush analistlerine göre Apple, eylül ayının üçüncü haftasında düzenleyeceği bir etkinlik kapsamında, iPhone 13 ailesini resmen duyurmuş olacak. Üstelik yalnızca Wedbush değil, TrendForce isimli market araştırma şirketi de aynı görüş içerisinde. Peki analistler, neden böyle düşünüyorlar? Apple, iPhone 13 ailesini neden eylül ayında duyuracak?

Tedarik zincirlerinden edinilen bilgilere göre Apple, 90 milyon civarında iPhone 13 üretimini zaten yaptırmış durumda. Bu rakam, COVID-19 pandemisinin daha etkili olduğu 2020 yılında 80 milyon civarı gerçekleştirilen iPhone 12 üretimlerinden ciddi anlamda daha fazla. Ayrıca üçüncü çeyrek için üretimi yapılan iPhone 13'lerin, üretilen tüm iPhone modellerine oranı da yüzde 35 ila yüzde 45 aralığında. İşte bu istatistikler, Apple'ın ekim ayını beklemek için hiçbir nedeninin olmadığını gösteriyor.