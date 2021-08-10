Apple, Kamera Konusunda iPhone 13'de Adeta Şov Yapacak

Kullanıcılara sunduğu iPhone modelleriyle çıtayı her seferinde yukarılara taşıyan Apple, kamera konusunda da yüksek model cihazlarında profesyonel makineleri aratmıyor. Şimdiyse teknoloji devi, iPhone 13 ile sunacağı kamera deneyimiyle karşımızda.

Apple, iPhone modellerinde sunduğu arayüz sadeliği, akıcı performans ve diğer beğeni toplayan özellikleriyle birlikte kendisine yıllar geçtikçe devasa bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Sunduğu bu özelliklerden bazılarını başka akıllı telefonlar da sunuyor olsa da Apple’ın bu noktada çoğunlukla tercih edilmesinin sebebi, söz konusu özellikleri zamanın teknolojisine göre en verimli şekilde sunuyor olması desek hatalı sayılmayız.

Bu özelliklerden birine kamera performansını örnek olarak verebiliriz. Çok yüksek çözünürlüklü kameralara sahip android cihazlar görüyor olsak da şu noktada Apple’ın eline su dökebileni göremedik. Bunun ardında ise cihazların sadece kameradan ibaret olmayıp bir bütün olarak bu performansı sunuyor olmaları yatıyor. En son iPhone 12 ailesiyle bu alanda beğenileri toplayan Apple, görünüşe göre iPhone 13 serisinde de aynı başarıyı sürdürecek.

Portre modunda video çekilebilecek:

Sektörün güvenilen isimlerinden Mark Gurman’ın aldığı bilgilere göre yeni nesil iPhone’da portre modunda video çekim imkânı bulunacak. Buna ek olarak şimdilik ProRes olarak adlandırılan filtre benzeri bir sistem, görüntüleri iyileştirirken daha kaliteli video çekim imkânı sunacak.

Söz konusu sistem sadece bir filtreden ibaret olmayacak. Onun yerine sistem, görüntü iyileştirmelerini ve düzeltmelerini yapmak için yapay zekâ desteğiyle çalışacak. Bunun çok yüksek ihtimalle daha üst iPhone 12 modellerinde bulunan ProRaw özelliğiyle benzerlik göstereceği düşünülüyor. Bu bağlamda ProRes’in daha üst iPhone 13 modellerinde bulunacağını söyleyebiliriz.

Tüm bu geliştirmelerle birlikte Apple'ın iPhone 13 modelleriyle şimdiye kadarki en gelişmiş kamera deneyimini sunacağı söyleniyor. Kameranın dışında yeni nesil iPhone’un A15 Bionic işlemcisini kullanacağı, daha küçük bir çentiğe sahip olacağı ve 120 Hz ekran tazeleme hızı sunacağı da Gurman’ın söyledikleri arasında. Eylül ayında düzenlenmesi beklenen lansmanla birlikte bu detayların hepsi netleşecektir.