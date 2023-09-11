Bloomberg'ten Mark Gurman'ın raporuna göre iPhone 15 ailesinin en güçlü modelinde herhangi bir isim değişikliğine gidilmeyecek. İddialar, Pro Max'in "Ultra" ismini alabileceğini gösteriyordu.

Apple, yarın akşam gerçekleştireceği “Wonderlust” isimli etkinliğinde iPhone 15 ailesini bizlerle buluşturacak. Tanıtılacak cihazlar, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi standart, Plus, Pro ve Pro Max olarak karşımıza çıkacak.

Serinin en güçlü ve en pahalı telefonu olacak Pro Max’le ilgili son aylarda bir söylenti dolaşıyordu. Bu söylentiler, Apple’ın cihazın ismini “Ultra” olarak değiştirebileceğini ortaya koymuştu. Ancak Bloomberg’ten Mark Gurman’ın raporu bunun gerçekleşmeyeceğini gösterdi.

Pro Max ismi devam edecek

Gurman’ın raporuna göre en güçlü iPhone 15, beklenenin tersine Pro Max olarak isimlendirilmeye devam edecek ve Ultra ismini almayacak. Son bir yıldır çıkan iddialar, şirketin Apple Watch Ultra’nın ardından iPhone’lara da bu ismi getireceğini söylüyordu. Ancak görünen o ki bu gerçekleşmeyecek.

USB-C ile geleceği artık neredeyse kesinleşen iPhone 15 Pro Max’in, standart modellerin aksine titanyum kasa ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca telefonda mevcut sınırın iki katına denk gelen 6x optik yakınlaştırma sunan periskop kameranın da yer alacağı söyleniyor. Hatta Apple’ın, bu yüzden Pro Max fiyatına 100 dolarlık bir zam yapabileceğini ve cihazı 1199 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürebileceğini de söyleyelim. Ailenin diğer üyelerinde ise bir zam beklenmiyor.

iPhone 15 Pro modelleri hakkında tüm bildiklerimiz için: