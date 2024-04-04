iPhone 16 serisine ait maketlerin fotoğrafları paylaşıldı. Bu görüntüler, eylül ayında piyasaya sürülmesi muhtemel telefonların son tasarımlarını gözler önüne seriyor.

Eylül ayında piyasaya sürülmesini beklediğimiz iPhone 16 serisi telefonlar, yeni bir sızıntı ile karşımızda. Sosyal medyada paylaşılan maket görselleri, serideki tüm telefonların genel görüntüsünü ortaya koymuş durumda. Son paylaşımların öncekilerle tutarlı olması, Apple için iPhone 16 tasarımının netleştiğinin düşünülmesini sağlayabilir.

Paylaşılan maket görselleri, iPhone ile iPhone 16 Plus için uzun zamandır gündemde olan dikey kamera kurulumunu bir kez daha ortaya çıkartmış durumda. iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max ise Apple'ın mevcut tasarım dilini benimsemeye devam edecek. Ancak Pro modeller, bu kez "Deklanşör Butonu" ismi verilen yeni bir tuşa ev sahipliği yapacak. Bu tuş, kamera kontrolü için kullanılacak.

İşte iPhone 16 serisi için paylaşılan maket görüntüler

Apple, iPhone 15 Pro serisinde radikal bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik kapsamında ses butonu gitti ve bunun yerine "Eylem Butonu" geldi. Yeni görseller, iPhone 16 serisinin tüm modellerinde bu tuşun bulunacağını gözler önüne seriyor.

Apple'ın ABD'de piyasaya sürdüğü Pro model iPhone'larda, daha iyi 5G için "mmWave" anten bulunuyor. Yakalama butonu, bu antenin yerine yerleştirilecek. Bunun doğal bir sonucu olarak ABD'deki iPhone 16 Pro'ların iç tasarımında değişiklik görmemiz mümkün.

Apple bir süredir, Pro modellerin ekran boyutlarında ufak artışlar yapacağı iddiası ile gündemde. Bu iddia, paylaşılan maketlerde de kendini gösteriyor. Buna göre;

iPhone 16, 6.1 inç

iPhone 16 Pro, 6.3 inç

iPhone 16 Plus, 6.7 inç

iPhone 16 Pro Plus, 6.9 inç

boyutunda olacak.