Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile iPhone 16 serisi başta olmak üzere yepyeni ürünlerini karşımıza çıkardı. Webtekno olarak hem YouTube kanalımızdaki canlı yayında hem de web sitemizde tüm bilgileri anbean sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise Apple hayranları için başka önemli bir gelişme gerçekleşti ve iPhone 16 serisi ön siparişe açıldı.
Apple resmi sitesine girdiğinizde direkt olarak iPhone 16 ön sipariş butonu ile karşılaşıyorsunuz. Bu butonun altında cihazların resmi satışının 20 Eylül tarihinde başlayacağı yazıyor. Onun altında ise çok daha önemli bir uyarı var: "Apple Intelligence, bu yıl içinde İngilizce (ABD) dilinde kullanıma sunulacaktır."
iPhone 16 siparişi vermek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
iPhone 16 fiyatı ne kadar?
|Model
|Fiyatı
|iPhone 16 128 GB
|64.999 TL
|iPhone 16 256 GB
|69.999 TL
|iPhone 16 512 GB
|79.999 TL
|iPhone 16 Plus 128 GB
|73.999 TL
|iPhone 16 Plus 256 GB
|78.999 TL
|iPhone 16 Plus 512 GB
|88.999 TL
|iPhone 16 Pro 128 GB
|82.999 TL
|iPhone 16 Pro 256 GB
|87.999 TL
|iPhone 16 Pro 512 GB
|97.999 TL
|iPhone 16 Pro 1 TB
|107.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 256 GB
|99.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 512 GB
|109.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 1 TB
|119.999 TL