iPhone 16, Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı ve Satışa Sunulacağı Tarih

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iPhone 16 ailesi, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Minimum 64.999 TL'yi gözden çıkaranlar Apple'ın en yeni teknolojilerine şimdiden rezervasyon yaptırabilir. Cihazların genel satışı ise 20 Eylül'de başlıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile iPhone 16 serisi başta olmak üzere yepyeni ürünlerini karşımıza çıkardı. Webtekno olarak hem YouTube kanalımızdaki canlı yayında hem de web sitemizde tüm bilgileri anbean sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise Apple hayranları için başka önemli bir gelişme gerçekleşti ve iPhone 16 serisi ön siparişe açıldı.

Apple resmi sitesine girdiğinizde direkt olarak iPhone 16 ön sipariş butonu ile karşılaşıyorsunuz. Bu butonun altında cihazların resmi satışının 20 Eylül tarihinde başlayacağı yazıyor. Onun altında ise çok daha önemli bir uyarı var: "Apple Intelligence, bu yıl içinde İngilizce (ABD) dilinde kullanıma sunulacaktır."

iPhone 16 siparişi vermek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone 16 fiyatı ne kadar?

Model Fiyatı
iPhone 16 128 GB 64.999 TL
iPhone 16 256 GB 69.999 TL
iPhone 16 512 GB 79.999 TL
iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL
iPhone 16 Plus 256 GB 78.999 TL
iPhone 16 Plus 512 GB 88.999 TL
iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL
iPhone 16 Pro 256 GB 87.999 TL
iPhone 16 Pro 512 GB 97.999 TL
iPhone 16 Pro 1 TB 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max 256 GB 99.999 TL
iPhone 16 Pro Max 512 GB 109.999 TL
iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL

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