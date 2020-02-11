iPhone 9'un Fiyatı ile İlgili Yüz Güldüren İddia

Apple’ın bu yıl piyasaya sunacağı düşünülen uygun fiyatlı iPhone 9’un fiyatı ile ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. Ortaya çıkan rapora göre iPhone 9’un fiyatı 399 dolardan başlayacak.

Apple'ın bu yıl içinde uygun fiyatlı bir iPhone modeli piyasaya süreceği uzun zamandır konuşuluyor. İsmi iPhone 9 olması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Telefonun tasarımı ile ilgili bilgilerin ardından fiyatı ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Fast Company, Apple'a yakın bir kaynağa dayandırdığı raporunda iPhone 9’un fiyatının 399 dolardan (yaklaşık 2405 lira) başlayacağını belirtti. Fast Company’den önce Ming-Chi Kuo isimli bir analistte, ekim ayında yayınladığı notta iPhone 9’un fiyatının 399 dolar olacağını söylemişti.

iPhone 12 modellerinin uygun fiyatlı kardeşi olacak iPhone 9’un, Apple’ın daha önce uygun fiyatlı iPhone olarak satışa sunduğu iPhone SE’nin halefi olacağı düşünülüyor. Bu nedenle cihaz hakkında farklı kaynaklarda iPhone SE 2 ya da iPhone 9 şeklinde bahsedilebiliyor.

iPhone 9’un muhtemel özellikleri

Uygun fiyatlı olacak iPhone 9’un bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. iPhone 9’un bir ana ekran tuşuna ve Touch ID’ye sahip olması, ayrıca nispeten büyük çerçevesi ile iPhone 8’e benzemesi bekleniyor.

iPhone 9’un iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’larda bulunan A13 Bionic işlemciye sahip olacağı da sızan bilgiler arasında. Telefon, A13 Bionic yonga setinin yanında 3GB RAM’e ve tek arka kameraya sahip olacak.

4.7 inç ekran büyüklüğü olması beklenen iPhone 9’un 64GB ve 128GB depolama alanı seçeneklerine ve Uzay Grisi, Gümüş ve Kırmızı renk seçeneklerine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Çin yönetimi, Apple’ın Çin’deki fabrikasında üretime başlaması için yeşil ışık yaktı. Ancak Apple’ın tedarikçilerinden olan bazı fabrikalar, üretimin devam etmesi şu an için yasak olan yerlerde bulunuyor. Bu da Apple’ın kendi fabrikasında üretime başlamasını engelliyor.

Bu şartlar altında Apple’ın planan zamanda iPhone 9’u tanıtamayacağını düşünüyoruz. Her şey yolunda giderse iPhone 9’un mart ayında tanıtılması bekleniyordu. Ancak Çin’deki üretimin durması lansmanı biraz daha erteleyebilir.