iPhone SE, 5 W ve 18 W’lık Adaptörlerle Şarj Testine Girdi

Apple’ın tanıttığı yeni akıllı telefonu iPhone SE, kutudan çıkan 5 W’lık ve ayrı satılan 18 W’lık adaptörle şarj testine girdi. Sonuçlar, birçok kullanıcının kafasını karıştırdı.

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefonu iPhone SE’yi piyasaya sürmüştü. iPhone 8’in birkaç değişiklikten geçtikten sonra karşımıza çıkmış hâli olan iPhone SE, değişimlerinin birçoğunu iyi anlamda geçirmiş olsa da maalesef bazı noktalarda eksik kalmıştı.

Apple’ın 2. nesil iPhone SE modeli, 1.821 mAh bataryayla piyasaya sürülmüştü. Günümüze oranla düşük sayılabilecek bu batarya kapasitesi, haliyle kullanıcıların telefonu sık sık şarja takmalarına neden oluyordu. Apple ise cihazın kutusuna kullanıcılarına şarj kolaylığı sağlayacak 18 W’lık adaptör yerine 5 W’lık adaptör koymuştu.

5 W ve 18 W adaptörleri arasındaki fark:

Tabii kullanıcılar istedikleri zaman Apple’ın 18 W’lık adaptörünü 229 TL karşılığında satın alabiliyorlar. Peki şirketin 18 W’lık adaptörü 5 W’lık adaptöre göre nasıl bir şarj performansı sağlıyor? Bu sorunun cevabını almak için PhoneArena tarafından yapılan teste bakacağız.

PhoneArena tarafından yapılan testlere göre iPhone SE’nin 1.821 mAh’lik bataryası 5 W’lık güç adaptörüyle 2 saat 30 dakika içinde tam kapasiteye ulaşabiliyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olmayan bu adaptör, iPhone SE’nin bataryasını yarım saatte %28 seviyesine getirebiliyor.

Sıra Apple’ın ayrı şekilde sattığı 18 W’lık güç adaptörüne geldiğinde kullanıcıların kafası karışabilir zira testlere göre iPhone SE, yüksek güçlü bu adaptörle birlikte 5 W’lık adaptörden yalnızca yarım saat daha hızlı, yani 2 saatte tam şarja ulaşıyor. Bu da aslında güç değerleri arasındaki farkın 0'dan 100'e ulaşan şarj sürecine yansımadığı anlamına geliyor.

Peki 18 W'lık adaptörün diğer adaptöre göre farkı ne? Bu adaptör, hızlı şarj özelliğine sahip olduğundan ilk yarım saatte iPhone SE’nin bataryasını %55 seviyesine ulaştırabiliyor. Bu da adaptörlerin arasındaki farkın 0'dan 100'e şarj sürecinde değil, aradaki şarj seviyelerinde ortaya çıktığını gösteriyor.

PhoneArena tarafından yapılan testler aslında son kararı kullanıcıya bırakıyor. 30 dakika içinde nispeten uzun bir süre boyunca telefonunuzu kullanacak kadar şarj etmek istiyorsanız Apple’ın ayrı satılan 18 W’lık adaptörü sizin için uygun bir tercih olabilir ancak konu telefonu tamamen şarj etmek olunca arada önemli bir farkın olmadığını belirtmek gerek.