Yeni iPod Touch'ın Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Apple son olarak 2019 yılında güncellediği iPod touch ailesine yeni bir üye dahil etmeye hazırlanıyor. Paylaşılan yeni render görüntüleri iPod touch'ın tasarımını ortaya koyarken, tanıtılacağı tarihin ise önümüzdeki sonbahar olacağı söyleniyor.

Apple, ilk üyesini 2007 yılında karşımıza çıkardığı ve son olarak 2019 yılında 7. nesil ile alıcılarıyla buluşturduğu iPod touch ailesinin yeni üyesini çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yılın sonbaharında tanıtılacağı düşünülen iPod touch, tasarım olarak ise iPhone'larda olduğu gibi yuvarlak çizgileri terk edip daha köşeli bir tasarıma geçiş yapacak.

Bir iOS geliştiricisi olan ve sık sık Apple haberlerinde karşımıza çıkan isimlerden biri olan Steve Moser tarafından Twitter'da paylaşılan haberde kaynak olarak AppleLe257 isimli bir Twitter kullanıcısı gösterildi. Paylaşılan renderlarda farklı renk seçenekleri ile karşımıza çıkan iPod touch'ın sonbaharda yeni iPhone ailesi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Daha büyük ekran, daha ince çerçeve, iPhone 12 benzeri tasarım:

Apple, iPod touch'ın 7. nesilinde tasarım anlamında büyük değişiklikler yapmamıştı. Ancak gelecek yeni iPod touch, Apple'ın geçmişe dönen tasarım anlayışını taşıyacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre düzenlenen render görüntülerinde, iPod touch'ın tasarımı iPhone 12'lerde olduğu gibi köşeli, daha keskin hatlara sahip. Apple, bu keskin ve köşeli tasarım anlayışını iPhone 6 ile birlikte geride bırakmış ve daha yuvarlak hatlara sahip bir tasarım dili oluşturmuştu. Tasarım renderlarında karşımıza çıkan bir diğer detay ise arkada konumlanmış tek kamera.

Yeni nesil iPod touch'ın teknik özellikleri kısmı henüz bilinmiyor ancak Apple'ın A14 Bionic işlemcisinden güç alabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda bir önceki nesil iPod touch'a göre daha büyük bir ekranla geleceği düşünülen iPod touch'ın bu ekranının 5.4 ya da 6.1 inç'lik bir ekran olması bekleniyor. Bu da 4 inç'lik bir ekran ile gelen 7. nesil iPod touch'tan sonra hayli büyük bir ekran anlamına geliyor.

Bu bilgilerin tamamı söylentilere dayanıyor ve paylaşılan renderlar da sızıntı değil; söylentilere göre oluşturulmuş tasarımlar. Görüntüleri paylaşan Steve Moser da bu noktaya değinmeyi ihmal etmemiş ve bu da bu tasarımın iPod touch karşımıza çıktığında farklılıklar gösterebileceği anlamına geliyor. Yine de söylendiği gibi sonbaharda karşımıza çıkacaksa, yakında çok daha fazla haber zaten gelecektir, bekleyip göreceğiz.