Irelia CT'leri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

LoL üst koridor şampiyonu Irelia’nın CT’lerini, güçlü ve zayıf yönlerini ve yeteneklerini anlattığımız rehberimize bir göz gezdirelim.

Noxus’un Ionia’yı işgali sırasında bir yıldız gibi parlayan ve halkını direnişe ikna edip barış isteyen ülkenin büyük insanlarını bile utandıran bıçakların dansçısı Irelia, oyunda da çok güçlü bir karakter demek mümkün.

Sihirdar vadisini diğer şampiyonlara dar eden Irelia şu anda biraz saçma bir durumda desek yeridir hatta. Çok gereksiz bir can çalmaya sahip olan Irelia şu anda oynamayı bilmeseniz bile oyun kazandırabilir. Dilerseniz gelin bu güçlü karakterin detaylı rehberini beraber inceleyelim.

Bıçak Dansçısı Irelia’nın tüm yetenekleri:

Pasif – Ionia Azmi: Irelia, rakibine yetenek isabet ettirdiğinde bir işaret bırakır ve ek olarak bir yük kazanır. 4 yüke ulaştığına ilave saldırı hızı ile saldırı gücü kazanır.

Q – Uçarbıçak: Irelia, rakibine atılarak kendini iyileştirir ve hasar verir. Eğer rakip işaretliyse veya Q ile öldürülürse bu yetenek beklemeden tekrar kullanılabilir.

W – Direniş Dansı: Irelia, bastığında düz bir hizada hasar veren ve kendisini koruyan bir kalkan kazanır.

E – Ölümcül Ahenk: Irelia, iki kere kullanabildiği bıçaklarıyla düz bir doğru üzerindeki rakiplerini sersemletir ve yük bırakır.

R – Keskin Hapis: Irelia, rakiplerini yavaşlatan, hasar veren ve onlara yük bırakan bir bıçak dalgası fırlatır.

Irelia’nın güçlü ve zayıf yönleri:

Güçlü yönleri:

Irelia, çok güçlü bir 1’e 1 şampiyonudur. Pasifi sayesinde neredeyse her şampiyona karşı koridoru kazanabiliyor ve baskınlarda 2 skor alarak çıkabiliyor. Minyonları iyi ayarlayarak Q’sunu çok hızlı bir şekilde 4 yüke ulaştırıp erken oyunda eşyasız yok edebiliyor.

Zayıf yönleri:

Üzerine çullanıldığında hiçbir şey yapamadan düşüyor. Yüklerini toparlayamadığında bir hiç olduğu için Irelia’yı kitle kontrolüne sokmak onu devre dışı bırakır. Ultisinden sıyrıldığınız zaman da Irelia’ya skor verme ihtimaliniz çok düşük.

Irelia’nın CT’leri:

Wukong

Jax

Tryndamere

Wukong, pasif olarak zırh kazanan bir şampiyon. Özellikle 1. seviyede çalıdan E yeteneğiyle Irelia’ya atılan ve onu döven bir Wukong, Irelia’ya tüm oyunu dar edebilir. Jax ise E yeteneğiyle düz vuruşları engelleyerek Irelia’nın tam yükte can çalabilmesini engelleyebiliyor. Tryndamere de tabii ki ona 6 saniyelik ölümsüzlük veren ultisi sayesinde Irelia’nın ani hasarını egale edip onu yenebiliyor.

Herkesin oynayamadığı ancak oynayanın ifrit ettiği Irelia’nın oynanış önerileri:

Erken oyunda Irelia, güçlü olan nadir şampiyonlardan. Minyonların canının azalmasıyla birlikte Q yeteneğiyle hızlıca 4 yüke ulaşan Irelia ile rakiplerinize atılıp düz vuruşlarla skor alabilme ihtimaliniz çok yüksek. 6. seviyeden sonra ise Irelia’nın koridor kaybetme ihtimali çok düşüyor.

Orta oyunda Irelia ile koridordan çıkıp sadece ayrık ittirme yapmanız gerekiyor. Irelia bu aşamada çok güçlü ve kendisinin karşısına gelen herkesi kesebilme potansiyeline sahip.

Geç oyunda Irelia takım savaşlarında ikinci savaşa giren kişi konumunda tankın ardından savaşlara girip oyunu yok edebiliyor.

Böylelikle LoL üst koridor şampiyonu Irelia’nın tüm yetenekleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, CT’leri ve oynanış önerilerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen.