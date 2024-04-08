Sosyal medyada yer alan ve büyük ilgi gören bir videoda, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri görüntülendi. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Bayram tatilinin dokuz gün olmasıyla beraber pek çok kişi İstanbul'dan ayrıldı ve şehirdeki hava kirliliği de ciddi oranda azaldı. Hatta sosyal medyada viral olan bir videoda, İstanbul'da bulunan bir kişinin Uludağ'ın zirvelerini görüntüleyebildiği göze çarptı. Peki gerçekten de İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün mü? Arada da koca bir deniz varken?

Öncelikle o videoya bakalım:

Şimdi işin matematiğine bakalım:

Uludağ'ın zirvesi 2543 metre rakımda bulunuyor. Dağın zirvesinden Dünya'nın merkezine bir dik çekip, sonra da dağın zirvesinden bir teğet çekersek de dağın tepe noktasından bakan bir gözün ne kadar uzağı görebileceğini hesaplayabiliriz. (Pisagor Teoremi), bu durumda Uludağ'ın zirvesinden bakan bir kişi, bir engel yoksa 180 kilometre uzağı görebiliyor.

Peki İstanbul'dan Uludağ'a olan kuş uçuşu mesafe ne kadar? Anadolu yakasının güneyi için ortalamada 120 kilometre. Yani Uludağ'ı görmek mümkün. Hem de sadece zirvesini de değil epey bir kısmını görebiliyoruz.

Peki normalde neden göremiyoruz?

Bunun temelde tek bir nedeni var, hava kirliliği. Hava kirliliği demek, havada süzülen milyarlarca parçacık demek. Bir tanesi hiçbir şeye engel olmayan parçacıklardan milyarlarcası bir araya gelince bize engel olabiliyorlar.

Işıklar söndüğünde görülen galaksiler, hava bir nebze temizlendiğinde görülen manzaralar, çevreyi kirletirken kendimizi nelerden mahrum bıraktığımızı tekrardan göstermiş oluyor.