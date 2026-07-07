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Kadıköyde Oyun Konsolu Satan Yerler - 2026

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Kadıköy'de PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch satın alabileceğiniz en iyi mağazaları keşfedin. Sıfır ve ikinci el konsol seçenekleri, fiyat karşılaştırmaları ve satın alma rehberi burada.

Kadıköyde Oyun Konsolu Satan Yerler - 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

Kadıköy, İstanbul'un oyun tutkunları için en hareketli bölgelerinden biri. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch satın almak isteyenler için hem sıfır hem de ikinci el konsol seçenekleri sunan birçok mağaza bulunuyor.

Bu rehberde Kadıköy'ün en iyi oyun konsolu satıcılarını, güncel fiyatları ve satın alma öncesinde dikkat edilmesi gereken detayları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Kadıköyde Oyun Konsolu Satan Yerler - 2026
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Kadıköy'de Oyun Konsolu Alırken Nelere Dikkat Etmeli? - 2026

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Yetkili Bayi mi, Bağımsız Satıcı mı? Kadıköy İçin Doğru Tercih

Yetkili bayiler resmi distribütör garantisi sunarken bağımsız satıcılarda daha uygun fiyatlı ithalatçı garantili ürünler bulunabiliyor. Garanti süresi ve satış sonrası destek sizin için önemliyse yetkili satıcılar daha güvenli bir tercih olabilir.

Sıfır Kutusunda mı, İkinci El mi? Fiyat ve Garanti Farkı

Sıfır konsollar tam garanti avantajı sunarken ikinci el cihazlarda önemli ölçüde fiyat avantajı bulunur. İkinci el alışverişlerde cihazın seri numarası, kol durumu ve fatura bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir.

Kadıköy'ün Oyun Konsolu Satan En İyi Yerleri - 2026

Kadıköy Çarşı İçinde PlayStation ve Xbox Satan Dükkanlar

Kahraman Konsol

  • 0507 150 84 72

Kadıköy Çarşı'nın en bilinen konsol mağazalarından biri. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, oyun aksesuarları ve ikinci el konsol alım satımı yapıyor.

GND Bilişim

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  • 0216 550 59 79

Oyun konsolları, oyuncu ekipmanları ve elektronik ürün satışı gerçekleştiriyor. Sıfır ve ikinci el cihaz seçenekleriyle öne çıkıyor.

X Konsol

PlayStation ve Xbox konsolları, oyunlar ve çeşitli aksesuarların satışını yapıyor. Özellikle konsol oyuncularına yönelik ürün çeşitliliği sunuyor.

Moda ve Bahariye'de Oyun Konsolu Satış Noktaları

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Kadi Kioi Konsol

  • 0216 347 42 61

PlayStation ve Xbox cihazları ile çeşitli oyuncu aksesuarlarının satışını yapıyor. Bahariye ve Rıhtım bölgesine yakın konumda bulunuyor.

OverGame

  • 0216 515 43 33

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve oyun aksesuarları konusunda Türkiye'nin tanınan mağazalarından biri. Yeni çıkan oyun ve konsolları hızlı şekilde stoklarına ekliyor.

Kadıköy'de İkinci El Oyun Konsolu Alım Satım Yapan Yerler

2.El Playstation Alan Yerler

İkinci el PlayStation ve Xbox cihazlarının alım satımını gerçekleştiriyor. Kullanılmış konsol almak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

GLADSOS Teknoloji

  • 0216 452 37 67

İkinci el oyun, konsol ve elektronik ürün satışı yapıyor. Özellikle uygun bütçeli oyuncular için alternatif oluşturuyor.

Emre Spot

  • 0532 451 89 39

İkinci el elektronik ürünlerin yanı sıra oyun konsolu alım satımı da gerçekleştiriyor. Bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Kadıköy'de Hangi Oyun Konsolu Alınmalı? Model Karşılaştırması - 2026

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PlayStation 5 ve Xbox Series X/S Karşılaştırması: Kadıköy Fiyatları

PlayStation 5, özel oyun kütüphanesi ve DualSense teknolojisiyle öne çıkarken Xbox Series X güçlü donanımı ve Game Pass avantajıyla dikkat çekiyor. Xbox Series S ise daha uygun bütçeli bir alternatif olarak tercih ediliyor.

Nintendo Switch Modelleri: Kadıköy'de Nereden Alınır?

Nintendo Switch OLED, Switch ve Switch Lite modelleri arasında ekran kalitesi ve taşınabilirlik açısından farklılıklar bulunuyor. Kadıköy'deki konsol mağazalarının çoğunda Nintendo ürünleri de satışa sunuluyor.

İkinci El Konsol Alırken Garanti ve Fatura Kontrolü

İkinci el cihazlarda mümkünse faturalı ürün tercih edilmelidir. Konsolun daha önce tamir görüp görmediği, kol durumu ve garanti süresi mutlaka sorgulanmalıdır.

SSS: Kadıköy Oyun Konsolu Satan Yerler Hakkında Merak Edilenler

Kadıköy'de Oyun Konsolu Taksitle Alınabilir mi?

Evet. Birçok mağaza kredi kartına taksit ve finansman seçenekleri sunmaktadır.

Kadıköy'deki Oyun Konsolu Satıcıları Hafta Sonu Açık mı?

Evet. Kadıköy Çarşı'daki mağazaların büyük bölümü cumartesi ve pazar günleri hizmet vermektedir.

İkinci El Konsol Alırken Garanti Var mı?

Mağazaya göre değişmekle birlikte bazı işletmeler ikinci el konsollar için kısa süreli garanti verebilmektedir.

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