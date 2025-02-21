Apple’ın katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni sızıntılar cihazın dış ve iç ekran boyutlarına dair detayları ortaya koydu.

Apple'ın yıllardır gündemde olan katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan kaynaklara göre cihazın ekran boyutları ve tasarım detayları netleşmeye başladı.

Apple’ın katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Weibo’da paylaşılan sızıntılar cihazın ekran boyutlarına ve tasarımına dair bazı detayları gözler önüne serdi.

Apple'ın katlanabilir iPhone'unda dikkat çeken ekran detayları

Katlanabilir iPhone’un dış ekranının 5,49 inç büyüklüğünde olacağı ve OPPO Find N5’e benzer bir tasarıma sahip olacağı belirtildi. Ancak bu ekran, rakibine kıyasla daha kısa ve geniş bir formda olacak. İç ekrana bakıldığında ise 7,74 inç büyüklüğünde bir panelin kullanıldığı belirtildi. Katlanabilir ekranın, açıldığında bir iPad gibi kullanılabileceği öne sürüldü. Aynı zamanda her iki ekranın da alışılmışın dışında bir en-boy oranına sahip olacağı iddia ediliyor.

Cihazın ne zaman tanıtılacağına dair kesin bir bilgi bulunmasa da sızıntılar, Apple’ın 2025 veya 2026 yılında katlanabilir iPhone'u piyasaya sürebileceğini gösteriyor. Aynı zaman diliminde bir katlanabilir iPad’in de duyurulabileceği de iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan Ming-Chi Kuo ve The Wall Street Journal gibi kaynaklar, Apple’ın katlanabilir iPhone modelini 2026’nın sonunda veya 2027’nin başında tanıtmayı planladığını öne sürüyor. Konuyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.