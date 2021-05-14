2021 Model Kia Cerato Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Kia'nın ikonik modeli Cerato yenilendi. Yalnızca otomatik vitesli olarak duyurulan araçlar, hatchback ve sedan şeklinde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Kia hayranları, yeni Cerato'da 2,0 litrelik devasa motorlarla karşılaşacaklar.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, 2021 model Cerato modellerini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre farklı donanım özelliklerine sahip olacak Cerato'lar, önce giriş seviyesi modeller ile piyasaya sürülecek. Haziran ayının ikinci yarısında ise performans odaklı Cerato GT, otomobil tutkunlarının beğenisine sunulmuş olacak.

2021 model Kia Cerato'lar, hatchback ve sedan olarak piyasaya sürülecekler. Sedan ile hatchback arasındaki tek fark, tahmin edebileceğiniz üzere tasarım olacak. Her iki tipteki Cerato'lar, S, Sport ve Sport + olarak isimlendirilecek. Bu üç versiyon da 2,0 litrelik Türkiye için büyük kabul edilen motorlara sahip olacaklar. Amiral gemisi model olan Cerato GT'de ise turboşarj özellikli 1,6 litrelik motor bizleri bekliyor olacak.

Karşınızda, 2021 model Kia Cerato

Otomobil tutkunları, yenilenen Kia Cerato'da 16 inç çelik jant, 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, kablosuz olarak kullanılabilen Apple CarPlay ya da hem kablolu hem kablosuz kullanılabilen Android Auto, 6 hoparlörlü ses sistemi, 4,2 inç büyüklüğünde gösterge ekranı ve ne yazık ki manuel klima ile karşılaşacaklar. Öte yandan park sensörleri, gündüz LED farları ve geri vites kamerası gibi özellikler de 2021 model Cerato'nun sahip olduğu özellikler arasında yer alıyor. Dileyen tüketiciler, ekstra ödeme yaparak multimedya ekranını 10,2 inçe kadar büyütebilecekler.

Bir tüketici, 2021 model Cerato aldığı zaman şerit takip yardımcısı, sürücü dikkat ölçer, acil frenleme sistemi ve hız sabitleyici gibi güvenlik özelliklerine standart olarak sahip olabilecekler. Fiyatı 1.000 dolar olarak açıklanan gelişmiş güvenlik paketi ise dileyen tüketicilere kor nokta takibi, uyarlanabilir hız sınırı ayarlama, elektrikli park freni, yay ve bisiklet algılama ile direksiyondan vites kontrolü gibi özellikler sunacak.

Kaput altına baktığımızda, Cerato'larda kullanılan 2,0 litrelik motorların ne kadar güç ürettiğinin açıklanmamış olduğunu görüyoruz. Ancak haziran ayının ikinci yarısında satışa çıkacak Cerato GT'nin 1,6 litrelik motoru, 150kW gücünde ve 265 Nm tork değerine sahip olacak. Ayrıca her iki motor seçeneğinde de yalnızca otomatik şanzıman bulunacak.

Kia, şu an için yeni Cerato'ların tüm özelliklerini detaylı bir şekilde açıklamadı. Çünkü bu araçlar, önümüzdeki günlerde Avustralya'da gerçekleştirilecek bir etkinlikte lansman yapacaklar. Bu etkinlik kapsamında da 2021 model Cerota'ların şu ana kadar açıklanmamış olan bazı özellikleri açıklanacak. Araçların küresel fiyatlarının da lansman kapsamında açıklanması beklenirken bir Avustralyalı, Cerato'lara 25 bin 990 dolar ila 31 bin 690 dolar aralığında ödeme yapacak.