Kingdom Come: Deliverance, 3 Milyon Satış Rakamını Geçti

İki sene önce oyunculara sunulan Kingdom Come: Deliverance’ın 3 milyondan fazla satışa ulaştığı açıklandı. Stüdyo, elde edilen bu başarıyı kutlamak için Steam'de ücretsiz hafta sonu etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

Aksiyon / rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance, Şubat 2018’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkmıştı. Oyun, özellikle PC’de olmak üzere hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça olumlu yorumlarla karşılanmıştı.

Oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran oyun, ticari olarak da oldukça önemli bir başarı elde etti. Oyunun yayıncısı Deep Silver, bugün yaptığı bir duyuruda oyunun 3 milyondan fazla satış yaptığını açıkladı.

Ücretsiz hafta sonu etkinliği:

Oyunun ulaştığı bu önemli başarıyı kutlamak için bu hafta, Steam ücretsiz hafta sonu etkinliğinin gerçekleştirileceği duyuruldu. Oyunun geliştiricisi Warhouse Studios ise yeni logoyu paylaştı. Warhouse Studios’un yeni şirket logosunun da tanıtıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ödüllü rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance, çıkışından iki yol sonra tüm platformlarda (PC / PlayStation 4 / Xbox One) 3 milyondan fazla satışa ve 1,5 milyon DLC satışına ulaştı. Warhouse Studios, bu önemli kilometre taşını 18 Haziran – 22 Haziran tarihleri arasında Steam ücretsiz hafta sonu ile kutluyor.”

Basın açıklamasında ayrıca Warhouse’un yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığından da bahsedildi. Henüz kesin bir şey olmasa da elde edilen bu ticari başarıdan sonra bir devam oyununun yolda olduğu varsayılıyor.

Rol yapma oyunlarını seviyorsanız ve henüz Kingdom Come: Deliverance oynamadıysanız bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan ücretsiz etkinlikten faydalanarak oyunu deneyebilirsiniz. 50 TL gibi bir ücrete sahip olan oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Son olarak belirtelim; oyunu belirtilen sürede ücretsiz oynayabilecekken, belirtilen tarihler dışında oyunu oynayabilmek için ödeme yapmanız gerekecek.