Elektrikli Ferrari Luce Eleştiri Yağmuruna Tutulmıştu: Lamborghini CEO’sundan Açıklama Geldi

Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli otomobili Luce, tanıtılır tanıtılmaz tasarımı ve marka kimliğinden uzaklaştığı iddiasıyla büyük tepki topladı. Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann ise kendi elektrikli otomobil planlarını rafa kaldırmalarının doğru karar olduğunu söyledi.

Ferrari, otomobil dünyasının en güçlü markalarından biri olabilir ancak konu elektrikliye geçiş olduğunda işler pek de beklendiği gibi ilerlemiyor. Şirketin ilk tamamen elektrikli otomobili Ferrari Luce, tanıtılmasının hemen ardından sosyal medyada, yatırımcılar arasında ve otomobil tutkunları cephesinde yoğun şekilde eleştirildi.

Bu tartışmaların tam ortasında Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lamborghini’nin kendi tamamen elektrikli otomobil planlarını askıya alıp plug-in hibrit modellere odaklanmasını savunan Winkelmann, bu kararın şirket için “doğru yol” olduğunu söyledi.

Lamborghini, bir süredir tamamen elektrikli Lanzador ve elektrikli Urus planlarıyla gündemdeydi. Ancak şirket, lüks/süper otomobil müşterilerinin tamamen elektrikli modellere ilgisinin beklenen seviyeye çıkmadığını görerek bu planlardan geri adım attı. Bunun yerine marka, içten yanmalı motor karakterini tamamen kaybetmeyen plug-in hibrit modellere yöneldi.

Winkelmann’a göre bu tercih, Lamborghini müşterisinin beklentisiyle daha uyumlu. CEO, “Her marka ve her şirket kendi kararını vermeli.” diyerek Ferrari’ye doğrudan yüklenmekten kaçındı ancak elektrikli otomobil kabul eğrisinin kendi müşteri kitlesinde yükselmediğini açıkça ifade etti.

Ferrari tarafında ise durum biraz daha sancılı görünüyor. Luce, markanın ilk tamamen elektrikli modeli olmasının ötesinde, tasarımıyla da alışılmış Ferrari çizgisinden ciddi şekilde ayrılıyor. Minimalist iç mekân, ekran odaklı yapı ve daha yuvarlak dış tasarım, birçok Ferrari hayranının beklediği “agresif süper otomobil” algısıyla örtüşmedi.

Tepkiler yalnızca sosyal medyada kalmadı. Ferrari hisseleri de Luce tanıtımının ardından düşüş yaşadı. Analistler, bu düşüşte otomobilin tasarımına gelen sert eleştirilerin de etkili olduğunu belirtiyor. Yani Luce, yalnızca “elektrikli Ferrari” olduğu için değil, “Ferrari gibi hissettirmediği” için de hedefte.

