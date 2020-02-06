1988 yılında otomobil dünyasının en sıra dışı konseptlerinden biri ortaya çıktı. Bertone ve Lamborghini tarafından ortak üretilen Genesis konsepti, retro tasarımı Lamborghini'nin V12 motorunun gücüyle birleştiriyor.

İtalyan tasarım devi Bertone, Lamborghini destekli bir tasarım çalışmasını gün yüzüne çıkarmak için 1988 yılında gerçekleşen Torino otomobil fuarına katıldı. İki şirket, onlarca yıldır birlikte çalıştığı için bu olağandışı değildi ancak küçük bir minibüsü andıran Genesis konsepti, fuardaki herkesin ilgisini çekmeyi başardı. yaklaşık 32 yaşındaki konsept araç, şu an Paris'te düzenlenen Retromobile Show'da tekrar sergileniyor.

Bertone, Genesis konseptinin tasarımını ve prototipinin oluşturmak için toplam 30.000 saat harcadı. Genesis, retro görünümünün yanı sıra sportif yapısıyla fütüristik yanını da ortaya koyuyor. Konsept araçta Lamborghini Countach Quattrovalvole'de yer alan 455 beygir gücünde, 5.2 litrelik V12 motor bulunuyor. Ayrıca o sıralar Lamborghini'ye sahip olan Chrysler tarafından üretilen üç vitesli otomatik şanzıman da yer alıyor.

Karşınızda V12 motorlu konsept minibüs

Aracın arka kapıları, standart arkaya kaydırma yöntemi ile açılıyor. Arka kısımda, ön tarafa bakan iki koltuk ve orta tarafta da arkaya bakan tek bir koltuk olmak üzere toplam 3 koltuk yer alıyor. Öndeki yolcular için ise 2 koltuk var ve koltuklar arka tarafa rahatlıkla geçebilebiliyor. Aracın ön kapıları ise günümüzün martı kanat kapılara sahip süper otomobilleri gibi yukarı doğru açılıyor.

Genesis konsepti, martı kanat kapıları ve Lamborghini motorunu bir araya getiren son derece cesur bir tasarım. 80'li yıllara göre zamanının ötesinde bir araç. Bertone, araca çok fazla ileri teknoloji ürün koyamasa da, V12 motoru başlı başına şaşırtıcı bir detay.