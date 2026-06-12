Lenovo, Uygun Fiyata Gelişmiş ANC Sunan Yoga Kablosuz Kulaklıklarını Tanıttı

Lenovo, 40 dB'e kadar ANC sunabilen yeni çok uygun fiyatlı Yoga kulaklıklarını tanıttı.

Lenovo, bilgisayar deyince akla gelen ilk firmalardan olsa da farklı türden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, Yoga ismi altında satışa sunulacak yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Bu cihaz, AirPods Pro benzeri kulak içi tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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Lenovo’nun yeni Yoga kulaklıkları, bütçe dostu bir fiyata gelişmiş ANC gibi özellikler sunan bir model olarak geliyor. Bu yüzden iddialı olacağını tahmin edebiliriz. Gelin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

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Lenovo Yoga Earbuds özellikleri

Kulaklıklar, 12,2 mm dinamik sürücülere sahip ve 40 dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) sunabiliyor. Sesli ve görüntülü görüşmeler için her bir kulaklıkta üç mikrofon bulunuyor. Lenovo, toplantılar sırasında kullanıcının sesini arka plandaki oda gürültüsünden ayırmak için ses izi tanıma ve çevresel gürültü engelleme (ENC) kullandığını da ekliyor.

Sade bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Açık krem renginde sunulan kulaklıkların her biri 4,7 gram ağırlığında. IPX4 su geçirmezlik derecesine sahip cihaz, Lenovo ekosistemine de uyumlu olacak. Tıpkı Apple, Samsung gibi markalarda gördüğümüz aynı markadaki diğer cihazlarla kolay şekilde entegre olma özelliği bunda da var. Kutuyu açtığınızda direkt Lenovo PC’nize bağlanabiliyorsunuz.

Pil ömrüne bakacak olursak ANC kapalıyken tek şarjla 7 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Kutuyla birlikte ise bu süre 36 saate çıkıyor. ANC açıksa bu süreler sırasıyla 4,5 ve 24 saate düşüyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saat müzik dinleme sunulabildiğini belirtelim. Lenovo’nun yeni kulaklıklarının fiyatı 88 dolar.