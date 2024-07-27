Kurulduğu ilk yıllardan beri seçkin görünümünden taviz vermeyen Louis Vuitton markasının geçmişi, onun bu denli başarılı bir marka olmasını anlamamızı sağlıyor. Çiftçi ve marangoz bir aileden gelen çocuğun kurduğu Louis Vuitton, nasıl başarıya ulaştı?

Dünyanın en lüks markalarından biri olan Louis Vuitton’un hikâyesi, fakir bir aileden gelen bir çocuğa uzanıyor. Küçük bir çocuğun çıktığı yolculuk, bugünün dev şirketini yarattı.

Çayınızı, kahvenizi alın. Bu evsiz, küçük çocukla başlayan hikâyenin Louis Vuitton’u nasıl bugünlere getirdiğine birlikte bakalım.

Louis Vuitton kimdir?

Fransız moda tasarımcısı ve iş insanı Louis Vuitton, 1821 yılında dünyaya geldi. Annesi çiftçi, babası ise marangozdu. Annesi, Louis henüz çok küçük yaştayken vefat etmişti ve babası başka bir kadınla evlenmişti. Üvey annesi kötü davrandığı için Louis küçük yaşta evden kaçmıştı ve 14 yaşında başladığı yolculuğunda 2 sene boyunca yürüyerek Paris’e gitmişti.

Paris’e varana kadar ve Paris’te çeşitli işlerde çalıştı. Paris’teki ünlü valiz yapımcısı Monsieur Maréchal'in yanında çıraklık yaptı. 1854 senesinde ise kendi işini kurdu. İşte Louis Vuitton markası, bu küçük atölyede ortaya çıktı. Su geçirmeyen, düz kapaklı valizler yaparak piyasaya atıldı. Yaptığı işler çok beğenildi ve dünyanın her yerinden talepler geldi.

Fransız-Prusya Savaşı sırasında dükkânı yıkıldı.

1870 senesinde savaş patlak verdiğinde Louis’nin dükkânı yıkılarak eşyaları çalındı ancak o, pes etmedi ve her şeye yeniden başlamaya karar verdi. Yeni dükkânını, daha iyi bir konumda açtı. Artık ismini de çok daha iyi duyurmuştu.

Kraliyet ailelerinin, aristokratların ve zengin kesimin valizlerini, bagajlarını o yapıyordu. Önemli insanlara özel çantalar tasarlıyordu. Eşsiz tasarımları ve kullandığı malzemelerin kalitesi, markayı diğerlerinden ayırıyordu.

Dünya Savaşları döneminde marka yeni bir ivme kazandı.

Louis Vuitton 1892 yılında hayata gözlerini yumdu ve işleri oğlu Georges Vuitton yürütmeye başladı. O ikonik “LV” logosu da bu dönemde ortaya çıktı. I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Louis Vuitton’unki gibi lüks tasarımlar yerine daha dayanıklı askerî çantalara ihtiyaç duyuldu ve üretim bu şekilde devam etti.

Savaş bittiğinde tekrardan lüks çantalara geri dönüş yapıldı. Ekonomi dalgalanmalarından en zararsız şekilde çıkmak için çalıştılar ve başardılar. Bu dönemde, Georges da vefat etti ve yönetimi oğlu Gaston aldı. II. Dünya Savaşı başladığında teslimat kısıtlandı ancak istikrarlarından vazgeçmeyip en etkili şekilde çalışmaya devam ettiler.

Piyasadaki yerini her dönem biraz daha güçlendirerek köklendi.

Bildiğiniz üzere sahte ürünler de Louis Vuitton’un mücadele verdiği alanlardan biriydi. Sahtecilik için reklam kampanyaları düzenliyorlardı. Şirket satışları, 1987 yılında 1 milyar dolara ulaşmıştı ve dünyanın her yerine yayılmıştı.

Şirketin başındaki kişi öldükçe yönetimi çocuklar devralıyordu. Asya krizi ortaya çıktığında şirket yine etkilendi ancak pes etmediler ve yeni markalar satın aldılar. Farklı alanlarda, farklı markalara da yatırım yaptılar.

Yeni yatırımlar, ürün yelpazesini genişletmeler, satın almalar… Hepsi şirketin gücüne güç kattı ve 2000’lerde piyasaya damgasını vurdu. Şu anda 60’tan fazla ülkede, 500’e yakın mağazası var ve marka tam 46,543 milyar dolar değerindi.

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