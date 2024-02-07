Microsoft, Copilot'a birinci yılı şerefine büyük bir güncelleme getirdi. Bedavaya GPT-4 ve DALL-E 3 kullanmanızı sağlayan yapay zekâ modeli, yenilenen tasarımıyla artık çok daha kolay bir kullanıma sahip.

Microsoft, bedavaya GPT 4 ve DALL-E 3 kullanmanıza olanak tanıyan yapay zekâ modeli Copilot’a yepyeni bir güncelleme getirdiğini duyurdu. Güncelleme, şirketin Bing Chat’i (daha sonradan adı Copilot olarak değişti) çıkarmasının birinci yıl dönümünde geldi.

Copilot güncellemesi, genel anlamda modelin arayüzünün tasarımını yeniliyor ve daha kolay bir kullanım sunmayı amaçlıyor. Yenilikler, Copilot’un tarayıcı, iOS ve Android sürümlerinin hepsine eklendi.

Copilot, size modeli nasıl kullanabileceğinizi gösteren öneriler sunacak

Güncellemeyle birlikte Copilot daha basit ve daha şık bir tasarıma kavuştu. En büyük yeniliğin uygulamayı veya siteyi açar açmaz karşımıza çıkan öneriler olduğunu söyleyebiliriz. Copilot, kullanıcıya kendisiyle neler yapabileceğini gösteren öneriler sunuyor.

Yukarıdan bu önerilerin bazılarına ulaşmanız mümkün. Bunlar arasında komutlar veya bota neler sorabileceğinizi gösteren metinler bulunuyor. Ayrıca konularla alakalı yapay zekânın oluşturduğu görseller de eklenmiş. Copilot’un her giriş yaptığınızda farklı öneriler sunacağını da belirtelim. Bu özelliğin, sohbet botuna en doğru şekilde nasıl soru soracağını bilmeyen kişiler için yararlı olacağını söyleyebiliriz.

Farklı amaçlar için Copilot'u kullanmanızı sağlayan yeni sekmeler de eklendi

Uygulamada sol üstteki kısımdan ulaşabileceğiniz yeni sekmeler, Copilot’u farklı amaçlarla kullanmanızı sağlıyor. Örneğin “Vacation Planner” ile modelden seyahatleriniz hakkında yardım alabiliyorsunuz. “Designer” görüntü oluşturmaya yararken “Cooking Assistant” ise yemekler konusunda size yardımcı oluyor. “Fitness Trainer” ise spor için kullanılabiliyor.

Microsoft, Copilot’un kullanım verilerini paylaştı. Şirkete göre şu ana kadar modelle 5 milyardan fazla sohbet gerçekleştirilirken ve 5 milyardan fazla görüntü oluşturuldu. Copilot’un, normalde ücretli olan GPT-4 gibi modellere erişimin yanı sıra herhangi bir giriş yapmadan kullanılabildiğini de belirtelim.

Son olarak teknoloji devi, Amerikan futbolu ligi NFL’in final maçı Super Bowl’da yayımlanacak Copilot temalı reklamı da yayımladı. Aşağıdan Copilot’un her yerde kullanılabildiğini vurgulayan bu reklama ulaşabilirsiniz.

Microsoft'un Copilot için hazırladığı Super Bowl reklamı