İlk İki Metal Gear Solid Oyunu, PC'ye Yeniden Geliyor

Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre Konami, yıllar önce piyasaya sürülen Metal Gear Solid ve Metal Gear Solid 2'nin yenilenen PC sürümleri üzerinde çalışıyor. Konami, bu çalışmayla ilgili bir açıklamada yapmadı ancak görünüşe göre oyunlar, günümüz teknolojileriyle uyumlu hale gelecek.

Video oyun ekosisteminin en popüler üyelerinden bir tanesi hiç şüphesiz Metal Gear Solid serisi. Sektörün önemli isimlerinden Konami tarafından ilk kez 1987 yılında piyasaya sürülen oyun, yıllar içerisinde de günümüz teknolojileriyle evrildi. Ancak oyunun MSX bilgisayarlar için piyasaya sürülen ilk sürümleri, artık unutulmaya yüz tuttu. Gelen son haberlere göreyse Konami, bu oyunları yeniden gözden geçirmeye karar verdi.

Az önce de bahsettiğimiz gibi Metal Gear Solid'in ilk sürümleri, yıllar önce PC'ler için piyasaya sürüldü. Ancak açık konuşmak gerekirse oyunlar artık oynanamaz halde. Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi'ne ait internet sitesine eklenen verilerse, Konami'nin Metal Gear Solid ve Metal Gear Solid 2 için yeniden düğmeye bastığını gösteriyor. Görünüşe göre bu iki oyun, tamamen yenilenerek oyuncuların hizmetine yeniden sunulacak.

Konami, Metal Gear Solid efsanesinin ilk iki oyununu yeniden PC'ye getirme projesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak beklentiler, bu iki oyunun teknik açıdan yenileneceği yönünde. Yani oyuncular, oyunların orijinal hikayelerine günümüz teknolojileriyle erişebilecekler. Elbette Konami'nin daha çok oyuncuya ulaşmak için çalışmalarını detaylandırması da muhtemel.

Son dönemlerde, yıllar önce piyasaya sürülmüş olan oyunların remaster sürümlerini yayınlamak oldukça yaygınlaştı. Örneğin Crytek ekibi tarafından Crysis 1'in remaster versiyonunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Ayrıca Frontier Development da yıllar önce piyasaya sürülen RollerCoaster'ın yeni sürümünü yarın itibarıyla piyasaya sürecek. Üstelik oyuncular, Epic Games aracılığıyla bu oyuna bir hafta boyunca ücretsiz olarak sahip olabilecekler.