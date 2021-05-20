Migros ve Asis Otomasyon’da görev yapan Türk mühendisler, online siparişlerde teslimat hızını 5 kata kadar çıkaran TARO adında bir robot geliştirdi. Perakende alanında dünyada ilk olarak gösterilen ve ürün toplama asistanı olarak görev yapan TARO adındaki robot, Migros depolarında kullanılmaya başlandı.

Özellikle pandemi ile birlikte artışa geçen online siparişler için gün geçtikçe daha hızlı teslimat ağları kurmak gerekiyor. Türkiye’nin en büyük perakende mağaza zincirlerinden Migros Sanal Market uygulaması ile salgın döneminde aktif hizmet vermeye devam etti. Şimdi de şirket siparişlerdeki hızı artırmak için TARO adını verdiği bir robot depo asistanı geliştirdi.

Asis Otomasyon’daki Türk mühendislerinin imzasını taşıyan TARO, Migros depolarına “ürün toplama asistanı” olarak görev yapmaya başladı. TARO robotları sayesinde Migros’un online siparişler için ürün toplama hızı 5 katına çıktı. Kurulan teknolojik altyapı sayesinde Migros’a verilen online siparişleri depolardaki TARO robotları toplayıp teslimata hazır hale getiriyor.

Migros’un robotu TARO, siparişlerde hatayı sıfıra indiriyor:

Perakende sektöründe inovatif yatırımların önemine dikkat çeken Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, “Migros olarak robotik sistemler, yapay zeka ve algoritmalarla entegre çalışan ve dünyada ilk olan bu teknolojik sistemin uluslararası perakendenin kullanımı için ihracatına olanak sağlayacağız. Mağaza depolarımızda kullanıma aldığımız robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile hızımıza hız kattık” açıklamasında bulundu.

Pandemi sürecinde artan talebi karşılamak adına ek istihdam yaptıklarını belirten Tort, “Hatayı sıfıra indirerek verimliliğimize önemli katkıda bulunacak olan TARO, çalışanlarımızın en büyük yardımcısı olacak. Yıl sonuna kadar Migros Sanal Market siparişlerinin yüzde 50’sini TARO ile hazırlıyor olacağız. Migros Sanal Market ekibinin yönlendirmeleri ile Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot, perakende sektöründe teknolojik anlamda gelinen son nokta. Migros perakende sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi” dedi.

TARO, raflar arasında kendi yolunu çizerek siparişi hatasız bir şekilde tamamlıyor:

Mağaza içerisinde bulunan akıllı rafların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol haritasını çıkartan TARO, arka planda binlerce algoritmanın çalıştığı yapay zeka ve sensör teknolojilerini kullanan sisteme sahip. Böylece siparişlerdeki ürünlere hızla ulaşıyor. Akıllı raflar üzerindeki LED ışıklar ürünü göstermek için yanıyor ve TARO, hedefteki doğru ürünü işaret ediyor.

Robot üzerindeki QR kod okuyucuları ve sepet ağırlık sensörleriyle ürünleri topluyor. Son aşamada ürünler Migros çalışanları tarafından doğrulanıyor ve sipariş hatasız bir şekilde tamamlanıyor. TARO, aynı anda 3 farklı sipariş için seçilen ürünleri raflardan toplayabiliyor.

TARO sadece depolarda değil fiziksel mağazalar ve dağıtım merkezlerinde de kullanılacak:

Geliştirilen teknolojinin ihracatı için olanak sağlayacaklarını belirten Özgür Tort, “Bu ileri teknoloji, fiziksel mağaza ve dağıtım merkezlerinde de kullanılabilecek. Migros olarak robotik sistemler, yapay zeka ve algoritmalarla entegre çalışan ve dünyada ilk olan bu teknolojik sistemin, uluslararası perakendenin kullanımı için ihracatına da olanak sağlayacağız.” dedi.

Asis Otomasyon CEO’su Yusuf Kaya ise şunları kaydetti: “Böyle bir teknolojiyi 12 aydan kısa bir sürede düşünce safhasından uygulamaya geçirmiş olmak, iki ekibin uyumlu çalışması ve şirketimizin uzun yıllara dayanan ‘robotik ve endüstriyel otomasyon uzmanlığı’ sayesinde oldu. Şimdi sırada bu teknolojiyi Migros’la birlikte yurtdışına taşımak ve yeni başarı hikayeleri yazma zamanıdır.”

TARO hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.