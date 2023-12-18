DHL bünyesinde çalışmalarını sürdüren MNG Kargo, logo değişikliği yaptığını duyurdu. Markanın yeni logosu, eski logoya DHL vurgusu ekliyor.

Birkaç ay önce uluslararası lojistik firması DHL bünyesine giren MNG Kargo, yeniden markalaşma yoluna gitti. Bu hamleyle MNG Kargo'nun logosu değişti. Yapılan logo değişikliği ile MNG Kargo, DHL bünyesinde olduğunu herkesin görmesini sağlayacak.

MNG Kargo'nun logo değişikliği, şirketin alıştığımız logosunu çok da değiştirmedi. Ancak yeni logoda "A Company of DHL" (Bir DHL şirketi) ibaresi bulunacak. DHL'in logosu, MNG Kargo'nun hemen yanında bulunacak. Firmanın araçları, kargo kutuları, internet sitesi ve şubeleri, artık yeni logoya ev sahipliği yapacak.

MNG Kargo'nun yeni logosu böyle görünüyor

MNG Kargo'daki logo değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Veysi Armağan Kesen, şu ifadeleri kullandı:

Yeni logomuz, DHL ile yaratacağımız güçlü bir geleceği temsil ediyor. MNG Kargo’nun köklü geçmişi ve DHL’in küresel uzmanlığı arasında kurduğumuz bu köprü, müşterilerimize daha rekabetçi ve yenilikçi lojistik çözümleri sunmamıza olanak tanıyor. DHL eCommerce’in yaygın global ağını ve dijital uzmanlığını MNG Kargo’nun yerel kimliğiyle birleştiren DHL Group, Türkiye pazarındaki büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor. Bu güçlü birlikteliği temsil eden yeni logomuz ile küresel pazarda daha güçlü bir konumda yer almayı amaçlıyoruz.

MNG Kargo'nun yeni logosunun tanıtıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: