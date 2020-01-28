Motorola Edge Plus, Geekbench Testinde Ortaya Çıktı

Motorola’nın merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Motorola Edge Plus, Geekbench'te görüldü. 12GB RAM ile güçlendirilen cihazın, tek çekirdekli testlerde 4.106 puan ve çok çekirdekli testlerde ise 12.823 puan aldığı görülüyor.

Dikey olarak katlanan yeni akıllı telefonu Razr 2019 ile dikkat çeken Motorola, yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce sızıntı ustası Evan Blass tarafından keşfedilen Edge Plus adındaki akıllı telefonun, Samsung’un Galaxy Note modellerindeki gibi akıllı bir kalemle gelmesi bekleniyor.

Şimdiden büyük bir beklenti yaratan Motorola Edge Plus, Geekbench listelerinde karşımıza çıktı. Söz konusu liste, işlemcinin adını belirtmese de, cihazda 1.8GHz hızında sekiz çekirdekli Qualcomm yonga seti görmeyi bekliyoruz. Geekbench listesine göre 12GB RAM ile gelecek olan Motorola Edge Plus, tek çekirdekli testlerde 4.106 puan ve çok çekirdekli testlerde ise 12.823 puan almayı başarmış durumda.

Motorola Edge Plus Geekbench sonuçları

Motorola Edge Plus'ın donanımsal özellikleri henüz gün yüzüne çıkmış değil. Bununla birlikte, cihazın kavisli kenarlara sahip bir delikli ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca yukarıda belirttiğim gibi telefonda akıllı kalem desteği de olabilir.

Cihaz muhtemelen Snapdragon 865 işlemci tarafından desteklenecek. Qualcomm'un 5G bağlantısını destekleyen en yeni amiral gemisi işlemci olan mobil platform, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılmıştı. Eğer Motorola Edge Plus’ın kalbinde gerçekten Snapdragon 865 varsa, cihazda 5G teknolojisinin olması da bir hayli muhtemel.

Motorola’nın yeni amiral gemisi hakkındaki bildiklerimiz şimdilik bu kadar; ancak önümüzdeki günlerde Edge Plus'ın ekran, kamera, depolama ve tasarım özellikleri ile ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkacağını tahmin ediyoruz.