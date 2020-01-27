Motorola'nın Katlanabilir Telefonu Razr Ön Siparişe Açıldı

Daha önce çıkış tarihi ertelenen katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr, nihayet ön siparişe açıldı. Motorola'nın katlanabilir telefon pazarında elini güçlendirecek olan cihaz, 1.500 dolara sipariş edilebiliyor.

Son yıllarda oldukça hareketlenen akıllı telefon pazarında daha önce tahmin etmediğimiz birçok yenilik ortaya çıktı. Çoklu arka kamera kurulumları, 64 MP’lik sensörler, görünüme dair birçok yeni tasarım fikri, hemen hemen her marka tarafından kullanıcılara sunuldu ve sektör ciddi anlamda gelişim gösterdi. Bu gelişmelerin en yenilerinden biri ise katlanabilir telefonlar.

Katlanabilir telefon pazarına dâhil olacak cihazlardan biri, henüz piyasaya çıkmamış olan Motorola Razr. Tanıtımı iki ay önce yapılan Razr, nihayet ön siparişe açıldı. Motorola'nın katlanabilir telefonu; kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi rakiplerinin ardından raflardaki yerini alacak.

Motorola Razr’ın bilinen özellikleri:

Motorola Razr; şu anda Walmart, Motorola ve Verizon'ın internet siteleri üzerinden ön sipariş edilebilir durumda. Cihazın bu sitelerdeki fiyatıysa 1.500 dolar (8.928 TL). Kasası paslanmaz çelikten yapılan, ekranı için 3D Gorilla Glass kullanılan Razr, pürüzsüz hatlarını öne çıkaran siyah bir renge sahip.

Telefonda kullanılan 'boşluksuz menteşe', bükülebilir polimer ekranın temiz bir şekilde korunmasını sağlıyor. Bu özellik, telefonun arasına toz ve benzeri yabancı maddelerin girmesinin önüne geçiyor. Suya karşı dayanıklılığa da sahip Razr’ın ekran boyutu 6,2 inç. Ekran formatı 21:9 olan telefon, katlandığında çok rahat bir şekilde taşınabilir hâle geliyor.

Ekranı açmadan kullanılabilen ‘Quick View’ paneli:

Telefonun dış kısmına geçtiğimizde bizi ilk olarak 2,7 inç boyutundaki ‘Quick View’ ekranı karşılıyor. Bu ekran üzerinden müzik oynatıcı gibi uygulamaların kontrolü, Wi-Fi ya da Bluetooth ayarları, kamera açma, mesaj ve arama cevaplama gibi işlemler kolayca gerçekleştirilebiliyor.