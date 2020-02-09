Motorola Razr'ın Dayanıklılık Testi Performansı

Samsung ve Huawei’nin yanında katlanabilir akıllı telefon çıkaran şirketlerden bir tanesi olan Motorola’nın Razr cihazı, JerryRigEverything kanalı tarafından dayanıklılık testine alındı. Katlanabilir ve büyük ekranlı bir cihaza göre dayanıklılık testi sonuçlarının hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz sene Samsung ve Huawei’nin yanı sıra katlanabilir akıllı telefonun duyuran şirketlerden bir tanesi de Motorla’ydı. Samsung ve Huawei’ye göre çok daha farklı bir tasarımı benimseyen ABD’li akıllı telefon üreticisi, rakiplerinin aksine dikine katlanabilir bir telefon çıkarmıştı.

Tabii büyük ve katlanan ekranlara sahip bu telefonlarla ilgili akıllara düşen ilk sorulardan bir tanesi de dayanıklılığı oluyor. YouTube’da JerryRigEverything kanalının sahibi olan Zack Nelson da Motorola’nın katlanabilir akıllı telefonu Razr’a bir dayanıklılık testi yaptı. Motorola Razr’ın dayanıklılık testindeki performansına hep birlikte bakalım.

Motorola Razr dayanıklılık testi

Nelson’ın Razr’a yaptığı ilk testlerden bir tanesi, cihazın kaplama ya da gövde dediğimiz kısımlarının dayanıklılığı üzerineydi. Nelson, telefonun üst, alt ve yan tarafını bir falçatayla çizdi. Plastik olan alt taraf çabuk deforme olsa da metal olan yan tarafların çok daha iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca telefonun parmak izi okuyucu sensörünün de falçata darbelerine rağmen sorunsuz bir şekilde çalıştığını da belirtelim.

Nelson’ın yaptığı en ilginç dayanıklılık testlerinden bir tanesi de telefonun menteşesinin dayanıklılığına yönelikti. Bir avuç kumu telefonun ekranına döküp ekranı kapatan Nelson’ın burada da oldukça iyi sonuçlar elde ettiğini söylemek mümkün. Telefonun ekranı ve menteşesinin bu testten ufak hasarlarla geçtiğini söyleyebiliriz.

Nelson’ın yaptığı bir diğer test ise ekranın dayanıklılığına yönelikti. Plastik ekranın sıcaklığa dayanıklılığını test eden Nelson, çakmağı oldukça yakın bir mesafeden ekrana tutarak bu testi gerçekleştirdi. Ekranın, bu konuda da oldukça iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Peki, siz Motorola Razr’ın dayanıklılık testindeki performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.