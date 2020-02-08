Motorola'dan Razr Dayanıklılığına Dair Cevap

Katlanabilir telefon furyasının en çok fayda sağladığı markalardan biri Motorola oldu. 2000’li yıllarda çokça tercih edilen marka günümüze Razr 2019 ile dönüş sağladı. Telefon ön siparişlerde tükenip sahip olduğu ilgiyi kanıtladıktan sonra bazı dayanıklılık tartışmalarına konu oldu. Bu tartışmaların asıl nedeni CNET’in gerçekleştirdiği dayanıklılık testiydi. Testin uygun olmadığını savunan Motorola’dan gelen cevapsa gecikmedi.

Katlanabilir telefonlar son birkaç ayın en çok konuşulan teknolojik gelişmelerinden oldu. Katlanabilir telefon furyası ortaya çıktığından beri en konuşulan telefonlardan biri de Motorola’nın nostaljik girişimi Razr 2019 oldu. Şirketin 2004 yılında çıkardığı Razr’ın modern hali olarak geliştirilen telefon, katlandığında sahip olduğu boyutu, nostaljik ve şık görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Bir süre önce ön siparişe açılıp pazara girdiğinde oluşan heyecandan sonra CNET tarafından yapılan dayanıklılık testi, telefon hakkında tartışmalara neden oldu. Motorola Razr 2019, sadece 28 bin katlamadan sonra mekanizması kullanılmaz hale geldi. Korkunç test sonuçlarına gelen yorumlar o kadar olumsuz yöndeydi ki üretici şirket bir an evvel konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.

Motorola, CNET’in testinin yeterince doğru olmadığını savundu

Motorola ilk olarak CNET’in test sırasında kullandığı makinenin Razr’a dayanıklılık testi yapmaya uygun olmadığını savundu. Bu savunma aslında doğru sayılabilir, zira ‘FoldBot’ adı verilen bu makine telefonun günlük hayatta kullanılırken maruz kalacağı hareketleri sergilemiyordu. Bir insan, telefonu böyle sert ve hızlı bir şekilde açıp kapatmazdı. Ayrıca FoldBot telefonu tamamen kapatmıyordu. Şirkete göre telefonun olması gerektiği gibi kapanmaması mekanizmayı zorlayan faktörlerden bir diğeri oldu.

Motorola’nın testi telefonun kullanımına daha uygundu

CNET’in yaptığı Razr testini yanlış ve fazla agresif bulan şirket, kendi Razr testini daha uygun yöntemlerle gerçekleştirdi. Motorola’nın gerçekleştirdiği açma kapama dayanıklılık testine ait videoda gördüğümüz üzere kullanılan makine telefonu tamamen açıp kapatıyor. Ayrıca açma kapama hareketi bir insanın yapacağı şekilde, daha yumuşak gerçekleşiyor. Bu da Motorola’nın savunmasını bizce haklı çıkarıyor. Motorola’nın bu cevabından sonra telefona duyulan ilginin geri gelmesi olası bir durum. Ancak CNET’in testi ne olursa olsun Razr’ın güvenilirliğine dair şüphe yaratmış durumda.