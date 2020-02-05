Motorola Razr'ın Altın Renkli Versiyonu Ortaya Çıktı

Motorola'nın katlanabilir ekranlı telefonu Razr, sadece siyah rengiyle ön siparişe açılmıştı. Razr efsanesini günümüze taşıyan yeni akıllı telefonun, altın renkli yeni bir versiyonu olacağı da ortaya çıktı.

Daha önce çıkış tarihi ertelenen katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr, geçtiğimiz hafta 1.500 dolarlık fiyatıyla ön siparişe açıldı. Telefonu ön sipariş verenler şu anda sadece Razr'ın siyah rengini alabilseler de, ortaya çıkan yeni bir görsel, beklemeyi tercih edenlerin oldukça şık görünen altın (gold) renkli versiyonu alabileceğini ortaya koydu.

Motorola Razr'ın altın renkli versiyonunu sızdıran Evan Blass, cihazın özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Ancak altın renkli modelin standart siyah Razr ile aynı özellikleri içereceği düşünülüyor. Cihaz, siyah ve altın renklerinin karışımı ile çarpıcı bir kontrast sağlıyor ve şimdiden kullanıcıların favori rengi olmaya aday.

Motorola Razr, Qualcomm Snapdragon 710'dan güç alıyor. Öte yandan telefon 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. 6,2 inçlik, 2142 x 876 piksel çözünürlüğünde katlanabilir bir ana ekrana sahip olan telefon, kapağındaysa bildirimleri ve saati görüntülemeye yarayan 2,7 inçlik daha küçük bir ekran sunuyor. Kutusundan Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkan telefonun Android 10 güncellemesi alacağı da açıklandı.

Samsung'un da önümüzdeki hafta Galaxy S20 serisinin yanında Galaxy Z Flip adlı dikey katlanabilir telefonunu tanıtabileceği konuşuluyor. Ayrıca Koreli teknoloji devinin yeni katlanabilir telefonunun, Razr ve Galaxy Fold'da kullanılan plastik ekranlardan daha dayanıklı bir "Ultra İnce Cam" ile gelmesi bekleniyor.