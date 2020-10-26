Netflix, Covid-19 sebebiyle ertelenen bazı yapımları kendi bünyesine dahil etti. Bu yapımların arasında uzun süredir beklenen Azizler filmi de bulunuyor. Biz de Azizler filminin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi önemli bilgileri derledik.

Covid-19 nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmlerin arasında Türk sinemasının önemli isimlerinden Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği “Azizler” filmi de bulunuyordu. Netflix, merakla beklenen bu filmi kendi bünyesine katmaya karar verdi ve film yakın zamanda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Son derece güçlü bir kadroya ve senaryoya sahip olan bu film, aslında ilk olarak sinema salonlarında yayınlanacaktı. Ancak Netflix'in yeni takviminde yerini aldı. Azizler filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi gibi önemli bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Keyifli okumalar dileriz.

Azizler filminin kadrosunda kimler var?

Yazımızın başında Azizler filminin oyuncu kadrosunda son derece güçlü isimlerin yer aldığından bahsetmiştik. Kadroda Şahsiyet, Masum ve Kış Uykusu gibi başarılı filmlerden tanıyacağımız usta isim Haluk Bilginer bulunuyor.

Kadroda yer alan bir diğer isim olan Engin Günaydın, Avrupa Yakası ve Vavien gibi yapımlarda göstermiş olduğu başarıyla gönüllerimizde taht kurmuştu. Yine hem Avrupa Yakası hem de Kırmızı Oda dizilerinde son derece etkileyici bir performans sergileyen Binnur Kaya da kadronun arasında yer alıyor.

Güldür Güldür, Yalan Dünya ve Ölümlü Dünya gibi yapımlarda karşımıza çıkan İrem Sak, Azizler filminde de güldürecek mi merak ediyoruz doğrusu. Ayrıca Masum ile oyunculuğun zirvesini sergileyen isimlerden Okan Yalabık, Behzat Ç.’nin Harun'u Fatih Artman ve Öner Erkan gibi birçok başarılı oyuncu Azizler filminde boy gösterecek. Açıkçası farklı kategorilerde kendine has başarılar sergileyen bu oyuncu kadrosunun birlikte neler yapabildiğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Azizler filminin yönetmenleri; Taylan Biraderler

Durul ve Yağmur Taylan, Türk sinemasında başarılı yapımlara imza atmış iki önemli yönetmen. Taylan Biraderler olarak da bilinen ikili, daha önce Vavien, Küçük Kıyametler gibi filmlerin ve Vatanım Sensin, Muhteşem Yüzyıl gibi reyting oranları son derece yüksek olan dizilerin yönetmen koltuğunda oturuyordu.

Açıkçası böyle başarılı işlere imza atmış kişilerin Azizler filminin de yönetmenliğini yapması son derece heyecan verici. Azizler prodüksiyon, senaryo ve kadro açısından izleyicileri bir hayli tatmin edecek gibi duruyor.

Senarist koltuğunda Berkun Oya oturuyor

Son derece ilgi çekici ve akıcı bir senaryoya sahip gibi görünen Azizler filminin senaristliğini Berkun Oya üstlenmiş. Berkun Oya, başarılı bir tiyatro yazarı olmasının yanı sıra çeşitli filmlerde yönetmenlik yapmış ve İyi Seneler Londra, Filler ve Çimenler ve Masum adlı yapımların da senaryosunu yazmış.

Azizler filminin konusu ne olacak?

Öncelikle, Azizler filmi dram ve komedi türünde bir film olarak karşımıza çıkacak. Gençlik yıllarının yavaş yavaş sonuna doğru ulaşan Aziz, gençken kurduğu hayallerini gerçekleştiremediğini fark edince depresif bir havaya bürünecek. Hem 4 yıllık hem de memnun olmadığı ilişkisinden son derece sıkılınca, artık hayatında bir değişiklik yapması gerektiğine karar verecek ve ilk olarak kız arkadaşından ayrılmak isteyecek.

Aziz’in tek hayali, tanıdığı insanlardan tamamen uzaklaşıp kendine yepyeni bir hayat kurmak olacak. Aziz bu tür düşünceler içerisinde boğulurken karşısına her şeyi değiştirebilmek için bir fırsat çıkacak, ancak tek bir şartla: Herkese yalan söylemek.

Aziz, her şeyi göze alıp yalan söylemeye başlar ancak söylediği yalanlar bir bir ayağına dolanmaya ve onu bir takım zorluklara sürüklemeye başlayacak. Biz de seyirci olarak, hem Aziz’in hayatını değiştirme çabalarına hem de yalanları yüzünden başına gelecek olaylara tanıklık edeceğiz.

Azizler filmi ne zaman yayınlanacak?

Azizler, 8 Ocak 2021 tarihinde Netflix Türkiye'de yayınlanacak. Netflix Türkiy'nin açıkladığı yeni dizi ve filmlere de aşağıdan ulaşmanız mümkün: