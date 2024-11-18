Beyonce'nin Amerikan futbolu maçının devre arasında yapacağı show, Netflix'te canlı yayınlanacak.

Netflix son dönemde canlı yayın pastasından pay almak için harekete geçti. WWE ve Jake Paul - Mike Tyson boks maçından sonra platform, NFL maçının devre arasında Beyonce'nin yapacağı gösteriyi de canlı yayınlayacak.

Netflix, noel gününde iki NFL maçı yayınlayacak. Bu maçlardan ikincisinin devre arasında ise Beyonce sahneye çıkacak. Texans - Ravens maçının devre arasında gerçekleşecek olan gösteride Beyonce, Cowboy Carter'dan şarkılar seslendirecek. Ayrıca ünlü ismin beraberinde bazı "özel misafirler" de getireceği ifade edildi. Netflix, NFL ile üç yıllık bir yayın anlaşması imzalamıştı.

Netflix, spor yapımlarına odaklanıyor

Yayıncılık devi son dönemde büyük etkinliklere ve spor yayınlarına odaklanmış durumda. Bu durum sadece Netflix için değil diğer yayın servisleri için de geçerli. Eğlence sektörü, dünyanın en büyük izleyici kitlelerinin takip ettiği spor müsabakalarını platformlara çekmek için çaba sarf ediyor. Mike Tyson ve Jake Paul'un boks müsabakası 65 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Öte yandan bu maçta yayında sıkıntılar ortaya çıkmıştı.

Netflix, bu yılın son çeyreğinde 10 milyon izleyici kazanmayı planlıyor. Netflix ayrıca WWE'nin haftalık şovu olan Monday Night Raw'u da yayınlayacak. Bu program 22 yıldır karasal yayında yer alıyordu.

Spor yayınlarının yayın platformlarına taşınması hakkında siz ne düşünüyorsunuz?