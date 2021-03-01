Netflix, Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı yeni yerli filmi Kağıttan Hayatlar'ın fragmanını yayınladı. Film, kağıt toplayarak yaşamını sürdüren bir adamın terk edilmiş bir çocuk ile karşılaşmasını konu alıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi yayın platformu olan Netflix, en yeni yerli filmi Kağıttan Hayatlar için yeni bir yayınladı. Adı ilk başta “Mücadele Çıkmazı” olan ancak yaklaşık bir hafta önce Kağıttan Hayatlar olarak değiştirilen filmin başrolünde sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Ayla ve Müslüm filmlerinde başarılı işlere imza atmış olan Can Ulkay’ın yer aldığı filmi Netflix, “Kağıt toplayarak geçinen ve sağlığı giderek kötüleşen Mehmet, terk edilmiş bir çocuk bulur. Birden hayatına giren küçük Ali, onu kendi çocukluğuyla yüzleştirecektir” şeklinde açıklıyor.

Kağıttan Hayatlar'ın yönetmen koltuğunda Ayla ve Müslüm'ün yönetmeni bulunuyor

1 saat 37 dakika uzunluğunda bir drama filmi olarak karşımıza çıkacak Kağıttan Hayatlar’ın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk, Osman İskender Bayer, Tomris Çetinel, Volkan Çalışkan, Mehmet Bahattin Genç, Okşan Büyük de yer alıyor.

12 Mart tarihinde Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak Kağıttan Hayatlar için bir hatırlatıcı oluşturmak isterseniz, buraya tıklayarak Netflix sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca buradaki içeriğimizi ziyaret ederek Netflix’in Türkiye’deki aboneleri için mart ayında yayınlayacağı tüm yeni içerikleri inceleyebilirsiniz.

Kağıttan Hayatlar fragman