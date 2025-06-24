Netflix, oyun sektörüne yaptığı yatırımların yavaş yavaş sonuna geliyor. Şirket kütüphanesindeki 20'den fazla oyunun yakında kaldırılacağını duyurdu.

Netflix’in var gücüyle girdiği oyun sektöründeki serüveni yerini tozlu sayfalara bırakıyor gibi görünüyor. Şirket, aralarında Hades ve Monument Valley serisinin de bulunduğu 20'den fazla oyunu Temmuz ayında platformdan kaldırıyor.

Eğer bu oyunları hâlâ denemediyseniz elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü her oyunun platformdan kaldırılma tarihi farklı. Örneğin Hades 1 Temmuz’da kaldırılırken, Death’s Door ise 14 Temmuz’a kadar oynanabilecek.

Netflix'ten kaldırılacak oyunlar

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Die

Ghost Detective

Hades (Note: Only available on iOS devices)

Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: SMOL

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Ayrıca sadece oyunlar değil, interaktif içerikler de azalmış durumda. Geçen yıl 24 farklı interaktif yapım sunan Netflix, şimdi bu sayıyı 4’e indirmiş durumda. Hatırlarsanız Black Mirror: Bandersnatch da bu özel yapımlar arasındaydı ama o da 12 Mayıs’ta platformdan kaldırılmıştı.

Büyük oyun ekibini de lağveden şirket, önümüzdeki süreçte oyunların aksine alışılagelmiş özel içeriklerine yatırım yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Eğer bu listede ilginizi çeken oyunlar varsa Temmuz ayına kadar oynayabilirsiniz.