Netflix’in var gücüyle girdiği oyun sektöründeki serüveni yerini tozlu sayfalara bırakıyor gibi görünüyor. Şirket, aralarında Hades ve Monument Valley serisinin de bulunduğu 20'den fazla oyunu Temmuz ayında platformdan kaldırıyor.
Eğer bu oyunları hâlâ denemediyseniz elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü her oyunun platformdan kaldırılma tarihi farklı. Örneğin Hades 1 Temmuz’da kaldırılırken, Death’s Door ise 14 Temmuz’a kadar oynanabilecek.
Netflix'ten kaldırılacak oyunlar
- Battleship
- Braid, Anniversary Edition
- Carmen Sandiego
- CoComelon: Play with JJ
- Death’s Door
- Diner Out: Merge Cafe
- Dumb Ways to Die
- Ghost Detective
- Hades (Note: Only available on iOS devices)
- Katana ZERO
- LEGO Legacy: Heroes Unboxed
- Ludo King
- Monument Valley
- Monument Valley 2
- Monument Valley 3
- Rainbow Six: SMOL
- Raji: An Ancient Epic
- SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.
- TED Tumblewords
- The Case of the Golden Idol
- The Rise of the Golden Idol
- Vineyard Valley
Ayrıca sadece oyunlar değil, interaktif içerikler de azalmış durumda. Geçen yıl 24 farklı interaktif yapım sunan Netflix, şimdi bu sayıyı 4’e indirmiş durumda. Hatırlarsanız Black Mirror: Bandersnatch da bu özel yapımlar arasındaydı ama o da 12 Mayıs’ta platformdan kaldırılmıştı.
Büyük oyun ekibini de lağveden şirket, önümüzdeki süreçte oyunların aksine alışılagelmiş özel içeriklerine yatırım yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Eğer bu listede ilginizi çeken oyunlar varsa Temmuz ayına kadar oynayabilirsiniz.
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